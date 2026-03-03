Ethiopie: Les diplomates estiment que la recherche par le pays d'un accès à la mer constitue une priorité économique légitime

Addis-Abeba — Les diplomates de la Norvège et du Bangladesh ont affirmé que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie représente une démarche légitime et indispensable au développement économique du pays.

S'exprimant en exclusivité auprès de l'ENA, les envoyés ont mis en avant la nécessité de renforcer la coopération et de promouvoir une prospérité partagée.

Leurs déclarations s'inscrivent dans la ligne du Premier ministre Abiy Ahmed, qui affirme que la quête d'un accès maritime par l'Éthiopie doit s'inscrire dans un cadre légal, pacifique et bénéfique pour toutes les parties.

Les ambassadeurs ont souligné que leurs gouvernements respectifs reconnaissent l'importance stratégique d'un débouché maritime pour un pays de la dimension démographique et économique de l'Éthiopie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur de la Norvège, Stian Christensen, a mis en avant le poids démographique considérable du pays ainsi que la dynamique de croissance de son économie.

Il a qualifié l'accès à la mer de priorité nationale, rappelant son importance pour un État d'une telle envergure.

Il s'est également déclaré confiant quant à la capacité de l'Éthiopie à trouver des solutions durables, évoquant notamment des perspectives via Djibouti ou par d'autres voies d'accès maritime.

De son côté, l'ambassadeur du Bangladesh, le vice-maréchal de l'air Sitwat Nayeem, a insisté sur le lien fondamental entre l'accès à la mer et l'intégration au commerce international.

Selon lui, pour tout pays enclavé, un débouché maritime constitue le moyen le plus efficace de stimuler le commerce et les investissements.

Il a ainsi estimé que la démarche éthiopienne est légitime et devrait être résolue à travers un accord mutuel fondé sur une approche gagnant-gagnant.

Il convient de rappeler que, lors de son intervention devant la Chambre des représentants du peuple le 3 février 2026, Abiy Ahmed a décrit l'Éthiopie et la mer Rouge comme « indissociables ».

Il a en outre réaffirmé que les ambitions régionales du pays ne relèvent pas d'une logique militariste, mais visent plutôt une croissance équitable et une stabilité durable dans la Corne de l'Afrique.