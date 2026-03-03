Soudan: Le Ministre de l'Intérieur reçoit le rapport final sur l'enregistrement du passeport Soudanais à l'OACI

2 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre de l'Intérieur, Général de police Babiker Samra Mustafa, a reçu aujourd'hui le rapport final sur l'enregistrement du code Soudanais et du passeport Soudanais à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) du Général de police Osman Mohamed Al-Hassan Dinkawi, Président de l'Autorité des passeports et du registre civil, en présence du général de police Amir Abdel Moneim Fadl, directeur général des forces de la police.

Le président de l'Autorité des passeports et du registre civil a expliqué au bureau de presse de la police que le rapport couvrait toutes les opérations qui ont accompagné ce processus depuis son début et les procédures requises pour l'enregistrement du passeport jusqu'à l'achèvement du processus.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.