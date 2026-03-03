Soudan: Le Ministre de l'Intérieur reçoit le rapport final sur l'enregistrement du passeport Soudanais à l'OACI

Le Ministre de l'Intérieur, Général de police Babiker Samra Mustafa, a reçu aujourd'hui le rapport final sur l'enregistrement du code Soudanais et du passeport Soudanais à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) du Général de police Osman Mohamed Al-Hassan Dinkawi, Président de l'Autorité des passeports et du registre civil, en présence du général de police Amir Abdel Moneim Fadl, directeur général des forces de la police.

Le président de l'Autorité des passeports et du registre civil a expliqué au bureau de presse de la police que le rapport couvrait toutes les opérations qui ont accompagné ce processus depuis son début et les procédures requises pour l'enregistrement du passeport jusqu'à l'achèvement du processus.