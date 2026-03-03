Congo-Brazzaville: Centre d'excellence d'Oyo - Des étudiants formés au solaire et au biogaz

2 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

Le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEO) a formé quatorze étudiants de l'Institut professionnel et technologique de la localité à la fabrication du biogaz à partir des déchets organiques et sur les panneaux photovoltaïques.

Les étudiants de l'Institut professionnel et technologique d'Oyo ont passé vingt-trois jours de stage pratique au CEO. « Nous avons acquis des compétences sur le solaire photovoltaïque, la gestion et la valorisation énergétique des déchets, les bases du traitement des eaux usées, l'importance de l'efficacité énergétique dans le bâtiment.

Ce stage nous a également permis de comprendre l'importance des énergies renouvelables dans le développement durable de notre pays », ont fait unanimement savoir les stagiaires avant de recevoir leurs certificats de fin formation.

Pour Gloire Adolphe Mbou, expert en énergies renouvelables, cette formation a par ailleurs favorisé l'apprentissage par la pratique en préparant ces étudiants aux exigences du monde professionnel.

En dehors de la mise à niveau sur les cinq familles des énergies renouvelables, la lanterne des stagiaires a également été éclairée sur les missions et les domaines d'intervention du CEO, a-t-il souligné.

Ce stage est en réalité considéré comme l'aboutissement d'un partenariat entre le CEO et l'Institut professionnel et technologique d'Oyo. « Ce partenariat est un pont entre le savoir académique et l'expertise technique de pointe. C'est la preuve que lorsque nous unissons nos forces, nous créons des opportunités pour la jeunesse de notre pays », a fait savoir le directeur de cet Institut, Mike Ghislain Lountala.

En clôturant les travaux de cette formation, au nom de la directrice exécutive du CEO, le directeur administratif et financier, Patrick Semi, a exhorté les étudiants à poursuivre leurs ambitions scientifiques sans relâche.

