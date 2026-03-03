Soudan: Une nouvelle attaque de drones des FSR touche les villes d'El-Obeid et Dilling au Kordofan

Nouveau regain de tension au Soudan, ce week-end. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide ont intensifié leurs attaques sur le Kordofan du Nord. Ils ont usé une nouvelle fois de drones pour frapper des structures civiles et vitales dans la ville d'El-Obeid, ville stratégique située au carrefour de routes reliant différentes parties du Soudan. Les paramilitaires ont également attaqué Dilling dans ce même État.

Les FSR ont ciblé la zone industrielle de la ville d'El-Obeid, l'université de Kordofan, un centre de secours médical et d'autres installations civiles. Selon les autorités soudanaises, l'attaque a ciblé des zones peuplées de la ville, entraînant des victimes, sans plus de précisions. Les frappes ont semé la panique au sein de la population.

L'armée affirme qu'elle a abattu neuf drones kamikazes ayant participé à l'attaque. Les FSR n'ont pas réagi.

Dimanche 1er mars, c'est une attaque surprise majeure que les FSR ont menée contre la ville de Dilling, située à quelques 160 kilomètres à l'ouest d'El-Obeid. Selon l'armée, l'attaque a été repoussée.

Dilling a été assiégée par les forces du dirigeant du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N), Abdelaziz al-Hilu, allié des FSR. L'intervention de l'armée, il y a un mois tout juste, a permis à la population de cette ville de se ravitailler.

En plus du Darfour, les trois États du Kordofan, tout comme le Nil Bleu, sont le théâtre de confrontations intermittentes et d'escalade entre militaires et paramilitaires, depuis plusieurs mois, ce qui a conduit à la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire, en particulier dans ces États touchés par le conflit.

Le mois dernier, Volker Türk, le Haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies a déploré ces attaques de drones qui tuent de plus en plus de civils et rendent plus compliquée l'action humanitaire.