Afrique: Vient de paraître - Entreprendre, les jeunes au cœur du développement de l'Afrique

Digne Elvis Tsalissan Okombi vient de publier un essai paru en fin de semaine dernière chez l'Harmattan, intitulé " Entreprendre-Les jeunes au coeur du développement de l'Afrique", véritable plaidoyer pour la mise en place d'une Afrique entrepreneuriale.

En douze chapitres transversaux, Digne Elvis Okombi Tsalissan oriente le lecteur vers une réflexion profonde, rigoureuse, respectueuse de la réalité, tournée vers l'avenir. S'appuyant sur le modèle de développement actuel en République du Congo, il examine les forces et faiblesses de l'économie.

Il arrive à la démonstration subtile où l'entrepreneuriat pourrait devenir non seulement une voie individuelle de réussite, mais, également, une dynamique collective capable de redessiner l'avenir de la République du Congo.

De ce fait, l'auteur invite une triple invitation. Tout d'abord, à l'adresse de la jeunesse en se reconnaissant comme un acteur central du développement. Ensuite aux institutions pour repenser leur façon d'accompagner. Et, enfin, aux décideurs pour qu'ils comprennent que l'avenir du Congo ne viendra pas seulement des grandes infrastructures ou des grandes réformes, mais aussi et peut-être de l'émergence d'un tissu entrepreneurial dynamique, ancré dans la réalité, connecté au monde et profondément créatif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est la nouvelle vision pour l'Afrique proposée, somme toute, dans le chapitre où l'auteur consacre un argumentaire sur le développement durable de l'Afrique. Il conclut, par une évidence : l'entrepreneuriat sera le passage obligé pour développer le continent africain.

« En libérant les énergies créatrices de sa jeunesse, l'Afrique peut combler son retard et proposer au monde, un modèle fondé sur l'ingéniosité ,la solidarité et la responsabilité », écrit-il dans sa conclusion.

Digne Elvis Tsalissan Okombi est un entrepreneur dans l'âme. Président Directeur Général de la Holding GTI, un groupe diversifié présent dans plusieurs secteurs, notamment, Les médias, avec le groupe TPT, présent en RDC et au Togo, la microfinance, le transport, l'agro-alimentaire

Ancien ministre chargé des relations avec le Parlement et ancien député de la circonscription électorale de Ngo, il est également le coordonnateur du groupement d'intérêt économique « Génération Auto-entrepreneurs » depuis un an.

Broché - format : 13,5 x 21,5 cm

Langue : français

ISBN : 978-2-336-60573-9

96 pages

EAN13 : 9782336605739

EAN PDF : 9782336605746

Prix : 13 euros