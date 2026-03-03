Afrique: Le bédéiste Clément Oubrerie, dessinateur de la série de BD «Aya de Yopougon», est mort à 59 ans

Le bédéiste Clément Oubrerie est décédé à l'âge de 59 ans à Paris. C'est lui qui avait réalisé les dessins de la série de BD Aya de Yopougon, scénarisée par l'ivoirienne Marguerite Abouet. Cette bande dessinée a connu un succès mondial.

Clément Oubrerie avait l'art de mettre en image les mots savoureux de sa scénariste Marguerite Abouet. Les rues du Yopougon des années 1970 se paraient sous son crayon d'une poésie joyeuse et colorée où l'expressivité des personnages ne cédait pas à la caricature ni à la facilité.

Ce talent se doublait d'un savoureux sens du découpage, si nécessaire à l'art de la bande dessinée. Clément Oubrerie avait un style et une virtuosité qui ont fait de lui un des piliers de sa maison d'édition, Dargaud.

Cet ancien élève de l'École supérieure des arts graphiques a commencé sa carrière en voyageant aux États-Unis, où il publia ses premiers albums. Le succès vient en 2005 avec le premier tome des aventures d'Aya de Yopougon, racontant les tribulations d'une jeune Abidjanaise.

Couronné « Meilleur premier album » en 2006 au festival de BD d'Angoulême, Aya de Yopougon connaitra huit tomes au total, traduits en quinze langues, ainsi qu'un film d'animation.

En parallèle, Clément Oubrerie collabore avec Johan Sfar, autre star de la BD française, et publie des séries inspirées d'artistes célèbres comme « Pablo » écrit avec sa compagne, la scénariste Julie Birmant. Mais c'est avec Aya de Yopougon que son nom restera à tout jamais gravé dans le coeur du public ouest-africain.