Congo-Brazzaville: Brice Voltaire Etou Obami distingué à Paris, France

2 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Par une cérémonie chargée de symboles historiques, la Déclaration Universelle des Droits de l'Humanité (DDHu) a accueilli le Congolais Brice Voltaire Etou Obami au sein de sa famille d'ambassadeurs comptant déjà d'illustres Congolais.

Détenteur d'un parcours d'horizons différents, tout comme ses prédécesseurs, il est uni par un engagement commun : contribuer à un avenir plus juste, durable et respectueux des générations futures.

Cette cérémonie de nomination s'est tenue, samedi 28 février en début d'après-midi, dans le cadre prestigieux du Pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye, lieu chargé d'histoire où naquit le Roi Louis XIV.

Elle s'est déroulée en toute intimité, en présence de Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement et présidente de la DDHu, de Christophe Giovannetti, secrétaire général de la DDHu, de Jean-Olivier Dinand, ancien architecte, des amis et des membres de l'Église kimbanguiste en France avec lesquels il a, en partage, la religion.

Lors de la remise officielle du certificat d'ambassadeur, Corine Lepage a précisé que Brice Voltaire Etou Obami, Expert-comptable, fondateur de Exo Cacoges, est loin d'être un Congolais de trop à rejoindre cette institution.

Mais plutôt, dès lors qu'a pu être remarqué le dynamisme d'une personnalité possédant de telles qualités, dont le relief de l'altruisme, du sens du partage et de l'engagement sont perceptibles, de la France, on peut en entendre l'écho depuis le Bassin du Congo.

Rappelons qu'il est le 1er Congolais à recevoir le prix du Mérite panafricain 2022-2023, distinction honorifique internationale dans la catégorie "Meilleures Pratiques Professionnelles Innovantes". Exprimant sa satisfaction d'avoir effectué la déplacement de Brazzaville à Paris, Brice Voltaire Etou Obami a confié vouloir continuer à oeuvrer pour le bien de l'humanité.

