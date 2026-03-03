Egypte: Fermeture de sites pétroliers en Arabie saoudite et en Irak

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'escalade militaire au Moyen-Orient a provoqué la fermeture de plusieurs installations pétrolières et gazières en Arabie saoudite, en Irak et dans d'autres zones de la région, selon une source du secteur énergétique.

La compagnie Saudi Aramco a ainsi fermé sa raffinerie de Ras Tanura après qu'elle a été visée par un drone, dans ce qui apparaît comme une intensification des frappes menées par l'Iran pour le troisième jour consécutif, en riposte à des attaques américaines et sionistes. Le regain de tensions a entraîné la mise à l'arrêt de précaution de la majeure partie de la production pétrolière du Kurdistan irakien, ainsi que de plusieurs grands champs gaziers situés dans les territoires palestiniens occupés, affectant notamment les exportations vers l'Égypte.

En Iran, des explosions ont été entendues samedi sur l'île de Kharg, par laquelle transitent environ 90 % des exportations de brut iranien. L'ampleur des dégâts sur les installations n'était pas immédiatement connue. Ces développements interviennent alors que les attaques se poursuivent pour le troisième jour consécutif dans la région, accentuant les craintes de perturbations durables sur les marchés énergétiques mondiaux, selon des informations rapportées par Reuters.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.