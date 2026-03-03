Egypte: Fermeture de sites pétroliers en Arabie saoudite et en Irak

L'escalade militaire au Moyen-Orient a provoqué la fermeture de plusieurs installations pétrolières et gazières en Arabie saoudite, en Irak et dans d'autres zones de la région, selon une source du secteur énergétique.

La compagnie Saudi Aramco a ainsi fermé sa raffinerie de Ras Tanura après qu'elle a été visée par un drone, dans ce qui apparaît comme une intensification des frappes menées par l'Iran pour le troisième jour consécutif, en riposte à des attaques américaines et sionistes. Le regain de tensions a entraîné la mise à l'arrêt de précaution de la majeure partie de la production pétrolière du Kurdistan irakien, ainsi que de plusieurs grands champs gaziers situés dans les territoires palestiniens occupés, affectant notamment les exportations vers l'Égypte.

En Iran, des explosions ont été entendues samedi sur l'île de Kharg, par laquelle transitent environ 90 % des exportations de brut iranien. L'ampleur des dégâts sur les installations n'était pas immédiatement connue. Ces développements interviennent alors que les attaques se poursuivent pour le troisième jour consécutif dans la région, accentuant les craintes de perturbations durables sur les marchés énergétiques mondiaux, selon des informations rapportées par Reuters.