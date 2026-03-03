Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Un culte inter-religieux à Ouenzé pour consolider la paix

Les confessions religieuses légalement représentées au Congo ont organisé le 1er mars au gymnase du Lycée de la Révolution, un culte inter-religieux pour la paix dans l'arrondissement 5 Ouenzé, sur le thème : « La paix, une volonté de Dieu et un gage pour le développement du Congo ».

Célébré dans le 5e arrondissement sur l'invite du directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Ouenzé 1, Juste Désiré Mondelé, ce culte a regroupé les fidèles des confessions religieuses légalement représentées au Congo. Celles-ci sont réunies autour de la Plateforme religieuse de soutien aux acquis de la paix en République du Congo.

Catholiques, évangélistes, Kimbaguistes, salutistes, musulmans, églises de réveil, pentecôtistes, Terinkyo, Lassystes ont, au cours de cette célébration ecclésiastique, imploré la grâce de Dieu pour le maintien de la paix au Congo, avant, pendant et après l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains.

Clôturant le culte, le président bishop Eugène Bruno Ngueouya a rappelé que le message délivré est l'expression de toutes les confessions religieuses légalement représentées au Congo pour la consolidation de la paix. C'est ainsi qu'il a salué l'engagement constant du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour la consolidation de l'unité, la concorde nationale et la paix au Congo.

« Considérant notre adhésion totale à la promotion et à la consolidation des vertus de paix dans notre pays, nous, confessions religieuses légalement représentées dans notre pays, réunies au culte pour la paix au Congo, exhortons l'ensemble de la population congolaise à privilégier la culture de paix, condition sine qua non pour le développement socioéconomique de notre pays ; implorons la clémence et la miséricorde de Dieu à protéger nos autorités nationales, la population et surtout à stabiliser une paix durable sur toute l'étendue du territoire national », a-t-il déclaré, remettant le drapeau national tricolore vert, jaune, rouge au ministre en symbole de l'unité nationale.

Le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Ouenz 1, Juste Désiré Mondelé, a, de son côté, remercié l'initiatrice des cultes de paix dans les quinze départements du pays, la députée maire de Kintelé, Stella Sassou N'Guesso, pour sa vision divine d'organiser ces moments de communion. Rappelant quelques versets bibliques, du Coran et des proverbes des traditions africaines, le ministre en charge de l'Assainissement a déclaré que rechercher la paix et vivre en paix, c'est obéir à Dieu, obéir à l'appel de Dieu.

« Notre pays, la République du Congo, riche de sa diversité culturelle, de ces ressources naturelles et de sa jeunesse, est appelé à un grand destin. Or, aucun développement ne peut s'enraciner dans la division, aucun développement durable ne peut s'affirmer dans la haine, la violence ou la méfiance comme l'a toujours souligné et à plusieurs reprises, le président de la République », a-t-il rappelé.

Insistant sur les valeurs de la paix, Juste Désiré Mondelé a indiqué que sans paix, il n'y a ni sécurité, ni prospérité, ni véritable progrès, il n'y a pas la vie. « Mais la paix ne se décrète pas seulement, la paix se construit.

Elle prend naissance dans le cœur de chaque citoyen. Dans nos paroles, dans nos actes, dans notre capacité à pardonner, à dialoguer et à respecter la dignité de l'autre. En tant que filles et fils de Dieu, notre devoir est de faire de nos églises, nos mosquées, nos temples et espaces de prière des lieux d'éducation à la tolérance, au respect mutuel et en amour du prochain. Soyons les artisans de paix, des ponts entre les hommes et non des vecteurs de division », a-t-il exhorté, soulignant la nécessité de cultiver l'unité nationale.