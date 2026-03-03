Congo-Brazzaville: À Dolisie, Denis Sassou N'Guesso à coeur ouvert avec le patronat congolais

En marge de son meeting de campagne, le 1er mars à Dolisie, dans le Niari, le candidat Denis Sassou N'Guesso a échangé avec les chefs d'entreprise intéressés par son offre électorale.

La délégation conduite par Michel Djombo, président d'Unicongo, a suivi la présentation du projet de société du président sortant "Accélérons la marche vers le développement" et partagé sa vision de redynamiser l'économie du pays.

"Le secteur privé est prêt à accompagner l'effort national de mobilisation des ressources, votre programme prévoit l'amélioration de la mobilisation des recettes publiques et un cadre économique plus efficace" a déclaré Michel Djombo. Mais pour lui "l'investissement repose aussi sur la visibilité et une confiance axée sur la concertation et l'observation des règles".

À ce titre, il a salué l'ouverture de Denis Sassou N'Guesso en direction des entrepreneurs nationaux et plaidé pour que la priorité soit accordée à l'expertise nationale : " Le contenu local, l'accès équitable aux marchés publics, l'émergence de champions nationaux et l'accès progressif à certains secteurs stratégiques participent directement à la constitution d'un tissu productif, constitutif et solide". Aucun pays, a-t-il assuré ne s'est développé "sans acteurs économiques forts".

Denis Sassou N'Guesso a favorablement accueilli la disponibilité de ses interlocuteurs tout en les invitant à la compétitivité : "Il ne suffit pas d'être local " a-t-il insisté, expliquant qu'entre une entreprise locale moins performante et une autre plus efficace, le gouvernement, sur la base des appels publiés est en droit d'opter pour une offre bien plus alléchante. Cette invite à la compétitivité a été apprécié du patronat congolais.