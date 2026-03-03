Congo-Kinshasa: Activités paralysées à Salamabila après combats entre deux factions de Maï-Maï

2 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une paralysie totale des activités a été observée lundi 2 mars dans la commune rurale de Salamabila, territoire de Kabambare (Maniema). Boutiques, marchés, écoles et services publics sont fermés, conséquence d'une psychose née des affrontements survenus dimanche après-midi entre des miliciens du groupe Malaika.

« Dimanche après-midi, des éléments Maï-Maï Malaika se sont affrontés entre eux dans leur camp de Mingazi, à 2 kilomètres de Salamabila. Ces violences ont causé des morts et semé une panique généralisée. Ce lundi matin, la commune est paralysée : marchés et écoles sont fermés, aucune activité ne se déroule », a témoigné le président de la société civile locale, Baruani Saidi Vumba.

Les causes et le bilan de ces affrontements restent pour l'instant inconnus. Ils ont provoqué un déplacement massif de la population vers les villages environnants.

Craignant pour leur sécurité, les habitants appellent à une intervention urgente des autorités compétentes afin de rétablir la situation.

« La population demande aux autorités nationales de mieux encadrer les groupes armés Wazalendo afin de garantir la paix », a poursuivi Baruani Saidi Vumba.

Les forces loyalistes ont déjà été déployées pour sécuriser la population et ses biens, une mesure largement saluée par les habitants de Salamabila.

