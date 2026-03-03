Congo-Kinshasa: Lubao - Première électrification de la cité grâce à une centrale solaire

La cité de Lubao, chef-lieu du territoire portant le même nom dans la province de Lomami, a franchi une étape historique, samedi 28 février, avec le lancement officiel de la distribution de l'énergie électrique. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du projet d'électrification porté par l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER).

Avant l'activation officielle du courant, une réunion pédagogique s'est tenue entre les experts d'ANSER et une frange de la population.

L'objectif : éclairer la population sur les modalités d'accès à l'électricité, les conditions d'abonnement et le fonctionnement du système énergétique mis en place.

Les représentants de différentes couches sociales ont pris part massivement à cette séance d'échanges pour comprendre les mécanismes de desserte, formuler leurs préoccupations et s'imprégner du fonctionnement du réseau électrique.

Plusieurs questions ont été adressées à Nicolas Ndiadia, ingénieur et constructeur de la centrale photovoltaïque. Celui-ci a salué la mobilisation avant de présenter en détail les retombées positives de ce projet pour le développement local, notamment en matière de sécurité, d'activités économiques et de services communautaires.

Il ressort des échanges que le courant fourni est de 100 kW, capable d'alimenter l'essentiel des équipements domestiques, notamment :

fer à repasser,

réfrigérateur,

réchaud,

téléviseur,

éclairage complet des bâtiments.

Les populations ont été appelées à installer un circuit électrique conforme dans leurs maisons afin de profiter pleinement de cette énergie produite par une centrale solaire. Concernant la facturation, il y aura une équipe qui viendra travailler sur cette question. La facture sera fixée selon la charge ou Kilowatts utilisés.

Pour le moment c'est la gratuité jusqu'à l'arrivée des gestionnaires de la Centrale solaire. Le courant désormais disponible pour les ménages et services locaux À l'issue de la réunion, la cérémonie officielle du lancement de la distribution de l'électricité a eu lieu.

Désormais, les ménages, les bureaux de l'État, les radios locales et les structures sanitaires de Lubao bénéficient d'un accès direct à l'énergie électrique. Il s'agit d'un tournant majeur pour cette cité longtemps dépourvue d'infrastructures énergétiques modernes.

Une impulsion pour le développement socio-économique de Lubao

Ce projet d'électrification constitue un levier essentiel pour accélérer le développement de Lubao. L'arrivée de l'électricité ouvre la voie à de nouvelles opportunités dans plusieurs domaines :

éducation, grâce à l'éclairage et à l'accès aux technologies ;

santé, avec un meilleur fonctionnement des structures médicales ;

communication, via l'alimentation des médias locaux ;

entrepreneuriat, notamment pour les petits artisans et commerçants.