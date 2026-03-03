Congo-Kinshasa: Lubao - Première électrification de la cité grâce à une centrale solaire

2 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La cité de Lubao, chef-lieu du territoire portant le même nom dans la province de Lomami, a franchi une étape historique, samedi 28 février, avec le lancement officiel de la distribution de l'énergie électrique. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du projet d'électrification porté par l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER).

Avant l'activation officielle du courant, une réunion pédagogique s'est tenue entre les experts d'ANSER et une frange de la population.

L'objectif : éclairer la population sur les modalités d'accès à l'électricité, les conditions d'abonnement et le fonctionnement du système énergétique mis en place.

Les représentants de différentes couches sociales ont pris part massivement à cette séance d'échanges pour comprendre les mécanismes de desserte, formuler leurs préoccupations et s'imprégner du fonctionnement du réseau électrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs questions ont été adressées à Nicolas Ndiadia, ingénieur et constructeur de la centrale photovoltaïque. Celui-ci a salué la mobilisation avant de présenter en détail les retombées positives de ce projet pour le développement local, notamment en matière de sécurité, d'activités économiques et de services communautaires.

Il ressort des échanges que le courant fourni est de 100 kW, capable d'alimenter l'essentiel des équipements domestiques, notamment :

fer à repasser,

réfrigérateur,

réchaud,

téléviseur,

éclairage complet des bâtiments.

Les populations ont été appelées à installer un circuit électrique conforme dans leurs maisons afin de profiter pleinement de cette énergie produite par une centrale solaire. Concernant la facturation, il y aura une équipe qui viendra travailler sur cette question. La facture sera fixée selon la charge ou Kilowatts utilisés.

Pour le moment c'est la gratuité jusqu'à l'arrivée des gestionnaires de la Centrale solaire. Le courant désormais disponible pour les ménages et services locaux À l'issue de la réunion, la cérémonie officielle du lancement de la distribution de l'électricité a eu lieu.

Désormais, les ménages, les bureaux de l'État, les radios locales et les structures sanitaires de Lubao bénéficient d'un accès direct à l'énergie électrique. Il s'agit d'un tournant majeur pour cette cité longtemps dépourvue d'infrastructures énergétiques modernes.

Une impulsion pour le développement socio-économique de Lubao

Ce projet d'électrification constitue un levier essentiel pour accélérer le développement de Lubao. L'arrivée de l'électricité ouvre la voie à de nouvelles opportunités dans plusieurs domaines :

éducation, grâce à l'éclairage et à l'accès aux technologies ;

santé, avec un meilleur fonctionnement des structures médicales ;

communication, via l'alimentation des médias locaux ;

entrepreneuriat, notamment pour les petits artisans et commerçants.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.