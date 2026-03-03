Congo-Kinshasa: Affrontements entre jeunes de Kisangani - Un mort et des blessés graves

2 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un conflit de voisinage a viré au drame le week-end dernier dans la commune Mangobo, à Kisangani (Tshopo). Les jeunes des blocs Lumbulumbu et Mambinza se sont affrontés violemment, laissant derrière eux un lourd bilan humain et matériel.

Le bourgmestre adjoint de Mangobo, Jean Akaluko Tohoho, rapporte que tout a basculé le samedi 28 février 2026 aux alentours de 17 heures (locales). Tout est parti du saccage d'un kiosque appartenant à un jeune du bloc Mambinza par un groupe d'individus venus du bloc Lumbulumbu.

Lors de cette incursion, des bouteilles de boissons fortement alcoolisées ont été emportées, provoquant la colère du camp adverse.

Bilan de deux jours de violences

La réaction ne s'est pas fait attendre. Les jeunes de Mambinza se sont organisés pour mener une contre-attaque. Si le calme semblait être revenu durant la nuit, les hostilités ont repris de plus belle dimanche dès 6 heures du matin.

Les accrochages ont duré une grande partie de la journée, ne prenant fin que vers 17 heures grâce à l'intervention des forces de l'ordre.

L'autorité municipale dresse un constat amer de ces deux jours de violences :

Un jeune homme a perdu la vie.

Deux autres personnes grièvement blessées, dont un chef de bloc, sont actuellement internées à l'hôpital.

De nombreux biens appartenant à des particuliers ont été emportés.

Le calme reste précaire dans la zone. La population appelle à une présence policière durable pour prévenir de nouveaux actes de représailles.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

