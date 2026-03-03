Congo-Kinshasa: CARITAS Congo redynamise son réseau de 48 coordinations diocésaines en RDC

L'Asbl CARITAS Congo a décidé de redynamiser son réseau national à travers la RDC, dans un contexte de crise financière mondiale qui fragilise les organisations humanitaires.

C'est ce qu'explique l'atelier qu'elle organise du 2 au 6 février à Kinshasa, axé sur le renforcement des capacités de ses 48 coordonnateurs diocésains.

Dans ce contexte humanitaire particulier, marqué par des coupes budgétaires, CARITAS Congo souhaite à tout prix résister et garantir la continuité de ses services dans tout le pays.

Le chargé de communication de l'organisation présente cet atelier comme une démarche de renforcement stratégique et transformationnel, adaptée à une période de transition et de défis renouvelés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il explique que cette formation explore de nouvelles approches, basées sur les ressources locales, la mobilisation du capital social et un accompagnement communautaire renforcé.

Pour sa part, le secrétaire exécutif de CARITAS Congo souligne que la durabilité des actions de l'organisation ne peut être garantie sans un leadership transformateur, orienté vers les résultats. L'Abbé Édouard Makimba a précisé que cette session vise à promouvoir l'éthique, la bonne gouvernance financière et un style de management amélioré au sein du réseau.

Ce prélat catholique souhaite enfin que cette session façonne des leaders efficaces, capables d'anticiper les risques, de mobiliser les équipes et les ressources, et de promouvoir une culture de responsabilité et de performance.