Congo-Kinshasa: Au moins 580 agents et cadres de l'IGF en formation à l'ENA

2 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Après un bilan de compétences, au moins 580 agents et cadres de l'Inspection générale des finances (IGF) bénéficient, depuis ce lundi 2 mars, d'une série de formations continues à l'École nationale d'administration (ENA).

Cette session vise non seulement à renforcer leurs compétences, mais aussi à leur inculquer un sens éthique renforcé dans l'exercice de leurs fonctions. Elle s'inscrit dans le cadre des formations continues destinées aux agents et cadres de l'État congolais.

Cette formation portera sur plusieurs thématiques, notamment la connaissance du statut régissant les agents et fonctionnaires des services publics de l'État. Le chef de service de l'Inspection générale des finances juge nécessaire ce type de formation pour améliorer la performance de l'administration publique.

De son côté, le directeur général de l'École nationale d'administration se dit heureux de la confiance que lui accorde l'IGF. Il promet de garantir aux participants une formation de qualité, au bénéfice du bon fonctionnement de l'État congolais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'École nationale d'administration et l'Inspection générale des finances avaient signé, en décembre dernier, un protocole d'accord pour la mise en œuvre de cet exercice interne.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.