Congo-Kinshasa: Au moins 580 agents et cadres de l'IGF en formation à l'ENA

Après un bilan de compétences, au moins 580 agents et cadres de l'Inspection générale des finances (IGF) bénéficient, depuis ce lundi 2 mars, d'une série de formations continues à l'École nationale d'administration (ENA).

Cette session vise non seulement à renforcer leurs compétences, mais aussi à leur inculquer un sens éthique renforcé dans l'exercice de leurs fonctions. Elle s'inscrit dans le cadre des formations continues destinées aux agents et cadres de l'État congolais.

Cette formation portera sur plusieurs thématiques, notamment la connaissance du statut régissant les agents et fonctionnaires des services publics de l'État. Le chef de service de l'Inspection générale des finances juge nécessaire ce type de formation pour améliorer la performance de l'administration publique.

De son côté, le directeur général de l'École nationale d'administration se dit heureux de la confiance que lui accorde l'IGF. Il promet de garantir aux participants une formation de qualité, au bénéfice du bon fonctionnement de l'État congolais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'École nationale d'administration et l'Inspection générale des finances avaient signé, en décembre dernier, un protocole d'accord pour la mise en œuvre de cet exercice interne.