Sénégal: Diourbel - Maïmouna Dièye promet un financement de 350 millions de francs CFA aux femmes de la région

Diourbel — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a promis, lundi, à Diourbel (centre), d'octroyer un financement de 350 millions de francs CFA aux femmes de cette région au cours de cette année.

"Le mécanisme de financement de mon département ministériel, à travers le Fonds national de crédit pour les femmes et le Fonds national pour l'entrepreneuriat féminin, procédera au financement des femmes de la région de Diourbel au cours de cette année", a-t-elle dit.

S'exprimant à l'étape à l'occasion d'une caravane de la Semaine nationale de la femme, elle a indiqué que ce financement destiné à la promotion des activités économiques des femmes sera de 350 millions de francs CFA.

"L'opérationnalisation du Plan de redressement économique et social-Jubbanti Koom : les femmes en action à la base" est le thème de la caravane du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

Les femmes en situation de handicap bénéficieront de ce financement, qui sera "inclusif', a assuré Maïmouna Dièye en présence du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, d'autres autorités administratives de la région et du délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, Matar Sène.

Mme Dièye a assuré les femmes de la volonté de l'État de faire voter une loi d'orientation en vue de leur autonomisation, pour lever les obstacles à leur accès aux financements, à la formation et aux opportunités économiques.

Un programme national d'autonomisation des femmes sera mis en oeuvre, a-t-elle promis.

Mme Dièye ajoute que cette initiative va favoriser la bonne coordination des politiques de promotion sociale et économique destinées aux femmes.

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a salué le dynamisme économique des femmes des régions de Louga (nord) et Diourbel.

Elle s'est réjouie de leur contribution à la valorisation du "consommer local".

Mme Dièye a remis des denrées alimentaires - cinq tonnes de riz et une tonne de dattes - aux écoles coraniques de la région de Diourbel.