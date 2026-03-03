Afrique: La LONASE débloque 18 millions FCFA pour soutenir les supporters sénégalais détenus au Maroc

2 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Loterie nationale sénégalaise (LONASE), a travers sa fondation, a dégagé une somme de 18 millions de francs CFA pour soutenir les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis le 18 janvier, à la suite d'incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, a annoncé la société de jeux dans un communiqué rendu public lundi.

"Cette action s'inscrit dans le cadre de l'appel à la solidarité nationale lancé par le gouvernement sénégalais pour venir en aide aux Sénégalais restés, malgré eux, au Maroc", indique la même source.

Le Tribunal de grande instance de Rabat a condamné, jeudi dernier, ces dix-huit supporters sénégalais à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour hooliganisme.

Le gouvernement a accompli l'ensemble de ses obligations dans le dossier des supporters sénégalais détenus au Maroc et continuera à s'y engager, a assuré le Premier ministre, Ousmane Sonko, mardi dernier lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux questions d'actualité.

Une marche a été organisée samedi à Dakar et à Rufisque, à 25 kilomètres au sud-est de la capitale sénégalaise, pour la libération de ces 18 supporters condamnés à des peines "injustes", , selon les initiateurs.

