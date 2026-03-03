Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye en tournée de 48 heures dans les régions de Kaffrine et Kaolack

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, effectue une tournée dénommée "Les 48 heures d'actions dédiées à l'eau et à l'assainissement", lundi et mardi, dans les régions de Kaffrine et Kaolack (centre), a-t-on appris de source officielle.

Il se rendra à Koungheul, un département de la région de Kaffrine, sur les chantiers du PROMOREN (Projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nianija Bolong), dont les travaux ont été lancés le 21 février 2025 par le président Bassirou Diomaye Faye, indique un dossier de presse du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Ce projet d'un investissement de 36 milliards de francs CFA vise à mobiliser annuellement 46,6 millions de m³ d'eau douce, stopper l'intrusion saline du fleuve Gambie, et valoriser 12.000 hectares de terres du bassin versant du Nianija Bolong.

Il vise également la création de 30.000 emplois directs et indirect, selon la même source.

Cheikh Tidiane Dièye procèdera aussi à la mise en service d'ouvrages d'assainissement réalisés dans les communes de Birkilane et Malem Hodar (Kaffrine), et celle de Gandiaye (Kaolack), dans le cadre du Projet eau et assainissement en milieu rural (PEAMIR).

Doté d'un financement de 70,5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale, le PEAMIR vise à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement des ménages vulnérables des régions centre notamment Kaolack, Kaffrine, Fatick, Thiès, et Diourbel.

La mission a pour objectif d'assurer "un suivi rigoureux de l'exécution des projets pour garantir un impact réel sur le quotidien des populations bénéficiaires, conformément aux orientations de la vision Sénégal 2050".