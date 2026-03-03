Sénégal: La plateforme 'Sama état civil' présentée à Diakhao

Diakhao (Fatick) — La plateforme "Sama état civil", destinée à faciliter les demandes en ligne d'actes d'état civil, a été présentée, lundi, aux conseillers municipaux et usagers de la commune de Diakhao (Farick, centre).

"Cette plateforme offre la possibilité d'introduire en ligne des demandes d'actes de naissance, de décès ou de mariage, sans déplacement. La demande est rapide, fiable et accessible à tout le monde", a expliqué le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao.

Il s'exprimait lors d'une cérémonie de mise en service de la plateforme "Sama état civil" à la mairie de Diakhao qui fait partie des cinq communes choisies pour la phase pilote.

"Nous avons tenu à rencontrer les conseillers municipaux et les usagers pour partager avec eux ce nouveau logiciel visant à rendre accessible les demandes d'actes d'état civil", a souligné M. Ndao.

Le directeur général de l'ANEC a également rassuré sur la sécurisation des actes estimant que c'est un moyen sûr pour les autorités de disposer du nombre d'actes de naissance, de décès ou de mariage délivrés au cours de l'année.

Le maire de Diakhao, Thierno Sylla, a salué, pour sa part, la modernisation que la plateforme "Sama état civil" qui va apporter beaucoup de facilités aux populations qui vivent loin du chef lieu de la municipalité.

"C'est une avancée significative pour l'ensemble des usagers surtout ceux qui n'habitent pas ici. Ils quittent parfois très tôt leurs villages pour faire des demandes qu'ils ne vont pas obtenir le même jour", a indiqué M. Sylla.

Il a plaidé pour une vulgarisation de la plateforme sur l'étendue du territoire afin de faciliter la tâche aux demandeurs et éviter les risques de pertes d'actes d'état civil en cas d'incendie dans les mairies.