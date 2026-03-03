Congo-Kinshasa: Jacquemain Shabani appelle à un « sursaut national » face aux risques environnementaux en RDC

À l'occasion de la Journée mondiale de la protection civile, célébrée ce 1er mars, le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani, a lancé un appel vibrant à la responsabilité collective.

Placée sous le thème « Gérer les risques environnementaux pour un avenir résilient et durable », cette journée souligne l'urgence d'adapter les infrastructures congolaises aux défis climatiques.

Pour le vice-Premier ministre Jacquemain Shabani, la gestion des catastrophes ne doit plus être perçue comme une simple réaction aux événements, mais comme une stratégie d'anticipation intégrée à la sécurité nationale.

Anticiper plutôt que subir

Dans son adresse, Jacquemain Shabani a insisté sur la nécessité pour l'État congolais d'investir massivement dans les actions préventives. L'objectif consiste à réduire l'impact des sinistres liés à la dégradation de l'environnement et au changement climatique.

« Il nous incombe de renforcer nos dispositifs de prévention, de préparation et de réponse, ainsi que de relèvement, tout en promouvant des infrastructures adaptées et résilientes. La sécurité de nos populations et la stabilité de nos villes en dépendent », a-t-il déclaré.

Une réponse à la recrudescence des catastrophes

Le vice-Premier ministre a dressé un constat de la situation géographique et sociale du pays, marquée par une vulnérabilité accrue. Il a notamment cité les aléas qui frappent régulièrement les zones urbaines et rurales de la RDC :

Les inondations de plus en plus fréquentes ;

Les érosions qui menacent les habitations (notamment à Kananga et Kinshasa) ;

Les glissements de terrain et autres catastrophes naturelles.

La protection civile, pilier du développement

Au-delà de l'action de l'État, Jacquemain Shabani appelle chaque citoyen à adopter un comportement responsable. Pour le gouvernement, la protection civile est indissociable du développement durable : elle protège les acquis économiques et sauve des vies dans un contexte social déjà fragile.

Le message est clair : face à l'accélération des effets du changement climatique, la protection civile doit devenir une affaire de tous pour garantir un avenir résilient en République démocratique du Congo.