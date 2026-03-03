Afrique: Mama Diop (Sénégal) - 'Le sacre des garçons ? Cela nous motive !'

interview

Mama Diop s'est distinguée par un doublé face à la RD Congo lors de la dernière CAN féminine (victoire 4-0).

Motivées par le sacre de l'équipe masculine à la TotalEnergies CAF CAN 2025, les Lionnes de la Teranga visent à dépasser leur meilleur résultat en quart de finale pour cette CAN 2026.

La qualification pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil est désormais un objectif assumé par les protégées de Mame Moussa Cissé

Lors de la dernière TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, les Lionnes de la Teranga ont marqué les esprits en infligeant une lourde défaite à la RD Congo (4-0), un match où Mama Diop s'est illustrée par un doublé décisif. Cette performance a non seulement permis au Sénégal de consolider sa place parmi les grandes équipes africaines, mais elle a également mis en lumière la progression constante du football féminin dans le pays. Qualifiées pour la troisième CAN consécutive, les Lionnes confirment que leur travail acharné et leur cohésion sur le terrain portent leurs fruits.

Le sacre récent de l'équipe masculine sénégalaise, championne d'Afrique pour la deuxième fois, a également insufflé un vent de motivation supplémentaire au sein du groupe féminin. Comme le souligne Mama Diop, voir les garçons réussir pousse les Lionnes à viser les mêmes sommets et à rêver plus grand pour la CAN 2026.

Pour cette édition, l'objectif est clair : dépasser le cap des quarts de finale et viser la finale, avec l'ambition de décrocher une qualification historique pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil. Avec une équipe jeune mais expérimentée, des joueuses ambidextres comme Mama Diop et une discipline renforcée, le Sénégal entend marquer l'histoire et inspirer toute une génération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

CAFOnline.com : Le Sénégal est qualifié pour sa troisième CAN féminine consécutive. Que vous inspire cette réussite en termes d'évolution du football féminin dans votre pays ?

Mama Diop : C'est un vrai signe de progrès. Être qualifiées pour la troisième fois consécutive montre que notre travail porte ses fruits. Tout ce que nous accomplissons au quotidien finit par payer, et cette qualification en est la preuve.

Vos compatriotes masculins viennent de décrocher leur deuxième titre continental. Comment ce sacre a-t-il été perçu dans la tanière des Lionnes ?

Nous avons été très heureuses pour eux. C'est une vraie fierté de voir l'équipe masculine couronnée championne d'Afrique pour la deuxième fois. Cela nous a donné une grande motivation. Tout le monde nous dit qu'on nous attend, et voir les garçons réussir nous pousse à viser la même excellence.

Les deux dernières CAN sénégalaises se sont soldées par des quarts de finale. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra pour franchir ce cap et aller plus loin ?

Tout repose sur le travail et la discipline. Lors des précédentes éditions, nous nous sommes arrêtées au quart de finale. Cette fois, nous voulons aller plus loin. L'objectif est clair : franchir ce cap, viser la finale, et pourquoi pas décrocher une qualification pour le plus grand rendez-vous mondial. C'est une ambition partagée par toute l'équipe.

Qu'est-ce que le fait de porter le maillot du Sénégal a changé dans votre parcours, tant professionnel que personnel ?

Cela a changé beaucoup de choses. Représenter son pays est une immense fierté et cela apporte une confiance supplémentaire. Sur le plan professionnel, c'est une reconnaissance qui marque un tournant dans ma carrière. Cela donne aussi une motivation et une responsabilité nouvelles, car chaque match devient une occasion de porter fièrement nos couleurs.

Votre jeu présente une particularité : vous êtes ambidextre, à l'aise des deux pieds. Comment cela influence-t-il votre style et vos choix sur le terrain ?

Jouer sur les deux pieds est devenu naturel pour moi, c'est un vrai atout. Cela me permet de varier mes passes, mes tirs et mes déplacements, et donc de surprendre l'adversaire. J'ai marqué autant du pied gauche que du pied droit, et cela facilite la fluidité de notre jeu collectif. Je pense que cette polyvalence profite à toute l'équipe.

Comme en 2022, cette CAN féminine 2026 est qualificative pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil. La qualification mondiale constitue-t-elle désormais un objectif clairement affiché par votre équipe ?

Absolument. C'est un objectif que nous avons toutes en tête. Passer les demi-finales pour décrocher notre billet pour la Coupe du Monde est une priorité. Pourquoi ne pas viser la première qualification pour notre pays ? Cela représente beaucoup pour nous et pour toute l'équipe.