Afrique: Amir Abdou, le nouveau patron des Étalons

Le Burkina Faso a choisi de tourner une nouvelle page. La Fédération Burkinabè de Football a officialisé la nomination d'Amir Abdou au poste de sélectionneur des Étalons, ouvrant une ère placée sous le signe de la rigueur et de l'ambition retrouvée.

Âgé de 53 ans, le technicien comorien succède à Brama Traoré, remercié après l'élimination en huitième de finale du Burkina Faso lors de la CAN 2025 disputée au Maroc (ndlr : match perdu contre la Côte d'Ivoire). Son arrivée s'inscrit dans une volonté claire de relancer une sélection riche en talents mais en quête de constance sur la scène continentale.

Dans un communiqué, la FBF a précisé que la désignation d'Abdou faisait suite à « un appel à candidatures et un examen rigoureux des différents profils », mettant en avant sa connaissance approfondie du football africain et son expérience des grandes compétitions.

« À l'issue d'un processus compétitif, le sélectionneur comorien Abdou Amir a été officiellement choisi pour prendre les rênes de l'équipe nationale A », a indiqué la Fédération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'homme des projets structurés

Amir Abdou s'est forgé une solide réputation sur le continent lors de son passage à la tête des Comores. Il avait conduit la sélection insulaire à un exploit historique en atteignant les huitièmes de finale de la CAN 2021, première participation de son histoire.

Il a ensuite poursuivi son ascension avec la Mauritanie, signant notamment une victoire marquante contre l'Algérie lors de la TotalEnergies CAF CAN 2023, symbole de sa capacité à bâtir des équipes compétitives et disciplinées.

Au niveau des clubs, Abdou s'est également illustré en remportant deux titres de champion de Mauritanie avec le FC Nouadhibou avant une expérience récente sur le banc du Hassania d'Agadir, en première division marocaine.

Reconnu pour sa rigueur tactique, son sens de l'organisation défensive et sa faculté à créer une forte cohésion collective, le technicien arrive à Ouagadougou avec une identité claire : structurer, stabiliser et rendre les Étalons plus constants dans les grands rendez-vous.

Relancer une nation ambitieuse

Finaliste de la CAN 2013 et demi-finaliste en 2017 puis en 2021, le Burkina Faso reste une place forte du football africain. Mais les dernières campagnes continentales ont révélé une irrégularité chronique, freinant les ambitions d'une génération pourtant talentueuse.

La mission d'Abdou sera donc double : redonner une assise collective à l'équipe tout en intégrant progressivement une nouvelle vague de joueurs aux côtés des cadres expérimentés.

Ses premières rencontres à la tête des Étalons sont prévues lors de la fenêtre internationale de mars 2026, même si les adversaires restent encore à confirmer.

Peu de temps pour convaincre

Entre les éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN 2027 et les qualifications pour la Coupe du Monde 2030, le calendrier ne laissera guère de marge d'erreur. L'attente populaire demeure forte, les supporters espérant revoir rapidement le Burkina Faso s'installer durablement parmi les nations majeures du continent.