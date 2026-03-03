Tunisie: Tabarka-Aïn Draham - Lancement d'un vol charter depuis Prague

2 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le commissaire régional au tourisme de Tabarka-Aïn Draham, Issa Marouani, a annoncé la mise en place d'une liaison aérienne touristique charter (non régulière) au départ de Prague, en République tchèque.

Dans une déclaration accordée à la Radio Nationale ce lundi 2 mars 2026, le commissaire a précisé que cette ligne opérera à raison d'un vol par semaine, du 14 janvier au 4 octobre 2026. Il a également mentionné l'existence d'une autre liaison charter prévue vers la Pologne. Perspectives pour la saison touristique le responsable a indiqué que la zone touristique de Tabarka-Aïn Draham devrait connaître une affluence importante de visiteurs après le mois de Ramadan, coïncidant avec les vacances scolaires et universitaires.

Il mise particulièrement sur les touristes en provenance de l'Algérie voisine. Impact économique Le porte-parole a souligné que cette dynamique renforcera l'activité économique et commerciale de la région. Cette relance du secteur touristique devrait avoir un impact direct et positif sur l'activité de l'aéroport international de Tabarka-Aïn Draham.

