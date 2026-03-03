Tunisie: Festival de la Chanson tunisienne - Entre compétition nationale et ouverture maghrébine

Une sélection resserrée et une clôture signée la diva marocaine Latifa Rafaat à la Cité de la culture.

La 24e édition du Festival de la chanson tunisienne se tiendra du 5 au 8 mars 2026 à la Cité de la culture, à l'initiative du Théâtre de l'Opéra de Tunis et sous l'égide du ministère des Affaires culturelles. Trente-quatre œuvres ont été retenues parmi 105 candidatures pour concourir dans les différentes sections du festival. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse organisée au Théâtre des Jeunes Créateurs, en présence du comité d'organisation présidé par Chaker Cheikhi.

Une sélection répartie en trois catégories

Les 105 dossiers soumis ont été examinés par une commission artistique composée du parolier Jlidi Laouini, du compositeur Noureddine Béji et du musicien et oudiste Walid Nammouchi. Les candidatures se répartissaient entre 76 projets en production de chansons, 19 en composition instrumentale et 10 en interprétation individuelle. Au terme des délibérations, 34 œuvres réalisées en 2025 ont été retenues : 18 en production de chansons, 9 en composition instrumentale et 7 en interprétation individuelle.

Le concours principal, celui de la meilleure chanson, attribuera le «Microphone d'Or». D'autres distinctions récompenseront les trois catégories en lice, auxquelles s'ajoute un Prix du public dont le vote sera ouvert dès la première soirée.

Deux soirées de compétition et une orientation maghrébine

Programmée durant le mois de Ramadan, cette édition se déroulera dans la grande salle du Théâtre de l'Opéra de Tunis. Deux soirées seront consacrées à la présentation des œuvres en compétition, accompagnées par l'Orchestre symphonique tunisien. La cérémonie de clôture et la remise des prix auront lieu le 8 mars.

La soirée finale sera animée par la chanteuse marocaine Latifa Raâfat. Selon le président du comité d'organisation, cette participation s'inscrit dans une volonté de renforcer les échanges artistiques à l'échelle maghrébine, avec une ouverture envisagée vers l'Algérie et la Libye, avant un élargissement vers l'espace arabe.

Le directeur général du Théâtre de l'Opéra de Tunis, Seifallah Tarchouni, a indiqué que l'établissement assure le financement et l'organisation de cette 24e édition, en vertu des missions qui lui sont confiées par le décret gouvernemental de 2018, notamment en matière de production artistique et d'organisation de manifestations culturelles nationales et internationales. Une consultation avait été lancée en janvier pour la conception scénographique. Le cahier des charges prévoit une mise en valeur de la mémoire et du patrimoine de la chanson tunisienne, dans le respect de l'architecture du lieu.

Les artistes en lice

Dans la catégorie interprétation individuelle concourent : Lotfi Dahmani, Jihen Gaïdi, Yasmine Sabri, Nadhir Tayeb, Ghofrane Jemili, Aymen Ben Chikha et Molka Maâroufi. La compétition instrumentale regroupe : Mohsen Matri, Outail Maâoui, Amine Ayadi, Walid Soussi, Karim Trabelsi, Miled Molki, Mohamed Marouane Dhaoui, Hatem Frikha et Saifeddine Bouraoui.

En production de chansons, les artistes sélectionnés sont : Najoua Omar, Omayma Haouet, Raoudha Abdallah, Mohamed-Ali Aidi, Zina Saad, Mounir El Mehdi, Asma Cherif, Ousama Lajili, Ahmed Antar, Roua Ben Khadija, Mohamed-Taher Sohbi Wanki, Khaled Slama, Mohamed-Taher Sehibi, Hassene Atta, Ahmed Mejri, Amira Abdesselem, Leila Mustapha, Farah Meraihi, Nader Ghenim et Chedy Zanagui.

Créé dans les années 1960, le Festival de la chanson tunisienne a connu une interruption de onze ans avant d'être relancé en 2021. Il demeure un rendez-vous annuel consacré à la promotion de la création musicale tunisienne contemporaine.