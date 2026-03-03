Ile Maurice: Roy Celerine, Aglaë et The Marroon Brothers célèbrent l'amour en reggae roots

Une douce mélodie s'élève des montagnes de Chamarel et vient toucher les coeurs. Zoli Princesse, la nouvelle chanson signée Roy Celerine, Aglaë et The Marroon Brothers, s'impose comme une ode à l'amour sincère, portée par des voix authentiques et une profonde connexion aux racines.

Le titre allie la chaleur du reggae roots à une sensibilité moderne, offrant une déclaration musicale empreinte de tendresse et de vérité. Derrière cette collaboration se cache une histoire de famille, de passion et de destinée artistique.

Une histoire née en studio... et en famille

À l'origine, Zoli Princesse devait être un solo, profondément ancré dans le reggae roots. C'est en studio que la magie a opéré. Alors que l'équipe travaillait sur la composition, une évidence s'impose : la chanson appelle une voix féminine, une réponse, un écho sensible à la voix principale. «L'arrangeur m'a simplement demandé d'essayer de poser une réponse», raconte Marie Nathanielle Aglaë L'Intelligent, 23 ans, chanteuse à plein temps. «En quelques minutes, Zoli Princesse a pris naissance.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce duo n'a rien d'un hasard. Aglaë et Roy Steward Celerine, 42 ans, sont cousins. Tous deux originaires de Chamarel, ils partagent bien plus qu'un lien de sang : une passion commune pour la musique, cultivée depuis l'enfance. «Zanfan natir Chamarel», comme ils aiment à le dire, ils ont grandi dans une famille où la musique faisait partie du quotidien.

Depuis plusieurs années, ils évoluent aux côtés des Marroon Brothers : Aglaë y a débuté comme choriste à seulement 15 ans, tandis que Roy en est le chanteur principal. Jardinier de profession, Roy incarne cette authenticité simple et enracinée qui transparaît dans sa voix chaude et habitée.

Si l'émotion est brute, le style musical doit beaucoup à l'arrangeur Pascal Ramchurn. Visionnaire et passionné, il a su donner à Zoli Princesse une couleur unique, entre reggae roots et sonorités seggae, tout en conservant une sensibilité moderne. «Il a fait de la magie avec son imagination», confient les artistes, reconnaissants envers celui qui a su transformer une idée en un véritable hymne à l'amour.

Le clip raconte une histoire d'amour portée par la danse. Des danseurs incarnent la passion, la rencontre, la complicité. Les images, baignées de lumière naturelle, rendent hommage à la beauté de Chamarel, véritable refuge pour les artistes.

«Chamarel is my safe place», confie Aglaë. «C'est l'endroit où j'ai grandi, où j'ai tout appris et où je me suis inspirée pour la musique reggae et seggae.»

Ce décor authentique donne au clip une dimension presque spirituelle : la nature devient témoin et complice de l'amour célébré à l'écran.

Au-delà de la romance, Zoli Princesse véhicule un message plus profond. Pour Aglaë, la musique est une énergie qui nourrit l'âme et l'esprit. «Pa ekout la mizik zis pou amize. Lamizik partaz mesaz lespwar, lamour, renesans ek boukou pozitivite.»

À 23 ans, la jeune chanteuse voit loin. Elle souhaite fusionner ses connaissances et ses influences pour raviver la flamme chez les jeunes, redonner à la musique sa dimension consciente et inspirante.

Avec Zoli Princesse, Roy Celerine, Aglaë et The Marroon Brothers offrent un morceau sincère, enraciné et lumineux. Une chanson d'amour, certes, mais surtout une oeuvre portée par la famille, la terre natale et la foi en la puissance universelle de la musique.