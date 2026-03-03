Ile Maurice: Des chiens détecteurs bientôt aux frontières

Il s'agit de renforcer la protection de nos aéroports et de nos ports face aux produits agricoles interdits et aux organismes nuisibles. Et parmi les pistes envisagées : le recours à des chiens détecteurs spécialement entraînés.

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, l'ambassade des États-Unis indique qu'un travail est en cours entre les deux pays et l'United Nations Development Programme (PNUD) en vue de développer un Detector Dog Border Biosecurity Program. L'initiative s'inscrit dans le projet «Mainstreaming Invasive Alien Species (IAS) Prevention, Control and Management», financé par le Global Environment Facility et mis en oeuvre par le ministère de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la Pêche.

Selon cette publication, deux vétérinaires mauriciens -- le Senior Veterinary Officer Dr Hemant Bhoobun et le Veterinary Officer Dr Bhoomeekant Arjun Jeeta -- se sont rendus aux États-Unis du 25 décembre 2025 au 31 janvier 2026 pour une mission d'étude. Celle-ci leur a permis de découvrir le fonctionnement du programme américain de chiens détecteurs, destiné à repérer les produits agricoles transportés dans les bagages aux points d'entrée.

Ils ont notamment rencontré des responsables de l'Animal and Plant Health Inspection Service et de l'U.S. Customs and Border Protection au National Detector Dog Training Center, en Géorgie. Mis en place en 1984, ce programme vise à prévenir l'introduction de ravageurs et de maladies animales ou végétales. À terme, un dispositif similaire pourrait être envisagé pour renforcer les contrôles de nos frontières.