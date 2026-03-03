Ile Maurice: Un bookmaker interrogé par la FCC en ce moment

Un directeur de compagnie et bookmaker résidant à Quatre-Bornes a été interpellé cet après-midi par la Financial Crimes Commission (FCC). Il est actuellement interrogé «under warning» en présence de son avocat, au siège de la FCC.

Il est soupçonné d'avoir illégalement dissimulé une somme de Rs 8 366 683. Selon les enquêteurs, il aurait placé des paris sur de fausses courses de chevaux afin de faire apparaître cet argent comme des gains légitimes, en les enregistrant sur le système électronique de paris (EBS) de la Mauritius Revenue Authority et de la Gambling Regulatory Authority, puis en payant la taxe sur les paris.

D'après les informations recueillies, ces transactions auraient été effectuées entre août et décembre 2025. L'enquête vise à déterminer si ces opérations ont été utilisées pour dissimuler l'origine réelle des fonds et contourner les mécanismes de contrôle en vigueur.