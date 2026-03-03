Afrique: Situation au Moyen Orient - Mise en place d'une cellule de crise et des numéros de téléphone au profit des Marocains résidant dans les pays concernés

2 Mars 2026
Libération (Casablanca)

Une cellule de crise a été mise en place par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger pour répondre aux préoccupations des Marocains résidant dans la région du Moyen Orient.

"Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger suit de près les derniers développements de la situation de la communauté marocaine résidant au Moyen-Orient", indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, les ressortissants marocains sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence et vigilance et à se conformer aux instructions émises par les autorités compétentes des pays d'accueil.

Afin de répondre aux préoccupations de la communauté marocaine, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a mis en place des numéros de téléphone au profit des citoyens marocains se trouvant dans les pays concernés pour leur permettre de communiquer et de s'informer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au niveau du ministère:

Numéro vert : 0800008098 Au niveau des ambassades:

- Royaume d'Arabie saoudite : + 966559634790

- Emirats Arabes Unis : + 971506796991

- Royaume de Bahreïn : +97332055053; +97339042877; +97317180444

- Etat du Qatar : +97444831884; +97444831885

- Etat du Koweït : +96566120164

- Royaume Hachémite de Jordanie : +962797087839

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.