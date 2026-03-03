Congo-Kinshasa: L'ambassadeur de Chine exprime la volonté de son pays d'apporter un appui aux FARDC

Lors d'un échange, lundi 2 mars à Kinshasa, avec le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur de Chine en RDC a exprimé la volonté de son pays d'apporter un appui aux Forces armées de la RDC.

Devant la presse, Zhao Bin a affirmé que cet accompagnement se fera travers des programmes de formation en Chine et au Centre de formation de Kamina, dans le Haut-Lomami.

Les discussions entre les deux parties ont principalement porté sur le renforcement des capacités des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées de la qualité de leur partenariat militaire et ont réaffirmé leur volonté commune de l'approfondir, en veillant à adapter leur coopération aux réalités opérationnelles actuelles.

Dans cette perspective, une nouvelle équipe d'instructeurs chinois a été annoncée pour rejoindre prochainement la RDC, afin d'améliorer la qualité des programmes en cours.

Le vice-Premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, salue l'appui constant de la Chine, tout en rappelant que la RDC reste attachée à une coopération militaire diversifiée avec l'ensemble de ses partenaires stratégiques.

Au cours de cette rencontre avec le vice-Premier ministre congolais de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhao Bin, était accompagné de l'attaché de Défense chinoise.

En mai 2023, la Chine et la RDC avaient signé plusieurs accords de coopération couvrant divers domaines, notamment la défense et la sécurité, les mines, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que la croissance verte et le développement de l'économie numérique.