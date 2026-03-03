Maroc: Elina Valtonen - Le Maroc, un partenaire essentiel pour l'Europe et la Finlande

Le dialogue politique entre le Maroc et la Finlande se poursuit dans le cadre de la dynamique positive des relations bilatérales, a indiqué, dimanche à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, faisant état de la tenue prochaine d'une session du Comité de dialogue politique bilatéral.

S'exprimant lors d'un point de presse conjoint à l'issue de ses entretiens avec la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, M. Bourita a ajouté que cette évolution s'inscrit dans un contexte exceptionnellement positif lancé depuis la visite qu'il a effectuée en Finlande en août 2024, marqué par l'établissement d'une feuille de route englobant le développement des liens économiques, la coopération en matière de sécurité et les affaires consulaires.

M. Bourita a relevé que cette visite intervient dans le cadre des Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI visant à diversifier les partenariats du Royaume du Maroc au sein de l'Union européenne et à s'ouvrir sur ses divers espaces, saluant l'engagement de la ministre finlandaise dans le développement desdites relations et dans leur renforcement sur la base du respect mutuel, de l'amitié et de la coopération tangible et pratique.

De même, il s'est félicité du développement des relations économiques bilatérales entre les deux pays, soulignant que la forte croissance des échanges commerciaux entre 2024 et 2025 fait de la Finlande "un partenaire économique avec lequel nous disposons d'un potentiel considérable encore inexploité, tant dans nos relations bilatérales qu'à l'échelle continentale africaine".

Par ailleurs, il a mis en avant la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, des affaires consulaires et de la lutte contre l'immigration clandestine, ainsi que "d'autres domaines ouverts à la coopération, tels que la sécurité numérique, le traitement de l'eau, les énergies renouvelables, etc.".

S'agissant de la question du Sahara marocain, M. Bourita a relevé que "la position de la Finlande s'inscrit dans la dynamique que la cause nationale a acquise ces dernières années sous l'Impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", soulignant que cette position est conforme à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies et que la Finlande figure parmi les pays ayant contribué à cette dynamique.

Le ministre a affirmé que "le Maroc a exprimé son soutien à la candidature de la Finlande comme membre du Conseil de sécurité, compte tenu de la valeur ajoutée qu'elle apporte au travail multilatéral".

De son côté, la ministre finlandaise des Affaires étrangères finlandaise, Elina Valtonen, a affirmé que le Royaume du Maroc est un partenaire essentiel pour l'Europe et pour la Finlande à différents niveaux.

Mme Valtonen a indiqué que depuis la dernière visite de M. Bourita en Finlande en août 2024, les relations entre Rabat et Helsinki se sont approfondies et présentent désormais de nombreuses opportunités de coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, notamment en matière d'intelligence artificielle, d'infrastructures TIC et de déploiement de la 5G.

La cheffe de la diplomatie finlandaise a, en outre, fait savoir que ses entretiens avec M. Bourita ont abordé plusieurs questions relatives à la politique étrangère et à la sécurité, en particulier la situation au Moyen-Orient, au Sahel et au Soudan, ainsi que le conflit russo-ukrainien.