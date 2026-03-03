Maroc: Confirmation d'un partenariat dynamique et privilégié entre Rabat et Helsinki

Le Royaume du Maroc et la République de Finlande ont loué, dimanche à Rabat, l'excellence de leurs relations, qualifiées de dynamiques et mutuellement bénéfiques.

Dans un communiqué conjoint adopté à l'issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, les deux ministres ont relevé avec satisfaction, dans le prolongement de la visite effectuée par M. Bourita en Finlande en août 2024, la dynamique positive enregistrée et les perspectives prometteuses de coopération.

Les deux ministres ont, dans ce communiqué conjoint, réaffirmé leur détermination à renforcer davantage les relations économiques et commerciales, en mettant l'accent sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment la digitalisation, le déploiement de réseaux 5G sûrs, résilients et fiables, ainsi que les infrastructures des technologies de l'information et de la communication issues de fournisseurs de confiance.

Les technologies liées à l'eau et les énergies renouvelables ont également été identifiées comme des domaines de coopération à fort potentiel pour les deux pays.

Les entretiens entre les deux ministres ont porté aussi sur plusieurs questions d'actualité internationale, notamment la situation au Moyen-Orient, en Europe, ainsi que les développements au Sahel et au Soudan.

M. Bourita et Mme Valtonen ont, en outre, échangé sur les mutations de l'ordre mondial, réaffirmant l'importance d'un ordre international fondé sur les règles et les principes consacrés par la Charte des Nations unies, en particulier l'obligation pour les Etats de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat.

La visite officielle de la cheffe de la diplomatie finlandaise dans le Royaume à l'invitation de M. Bourita confirme la volonté partagée de Rabat et d'Helsinki de consolider leurs relations pour les hisser vers un partenariat privilégié fondé sur la confiance, le dialogue politique régulier et une coopération sectorielle renforcée.