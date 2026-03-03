Cote d'Ivoire: Atelier national décisif sur le foncier dans le secteur agro-industriel du 4 au 6 mars à Grand-Bassam

Grand-Bassam accueille, du 4 au 6 mars 2026, un atelier visant à faire face à la recrudescence des conflits fonciers et aux défis croissants liés à la sécurisation des investissements agricoles. La rencontre est à l'initiative du Comité de concertation État - secteur privé (Ccesp), en collaboration avec le secteur privé.

Durant trois jours, cet atelier poursuivra un double objectif : examiner les préoccupations foncières spécifiques des entreprises agro-industrielles et formuler des propositions concrètes pour garantir la sécurisation des droits fonciers et des investissements privés. Il s'agira également de renforcer la compréhension des réformes foncières par les autorités administratives et communautaires, souvent en première ligne dans la gestion des conflits.

Les travaux s'articuleront autour d'exposés de cadrage, de panels et de travaux en commissions thématiques portant notamment sur les formalités administratives, la contestation des droits fonciers des agro-industriels et l'accompagnement de l'autorité administrative, afin de répondre aux difficultés liées aux parcelles des agro-industriels affectées par diverses attributions (planification urbaine, permis miniers, réserves naturelles).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue de l'atelier, un rapport général et un Livre blanc seront élaborés et soumis au Gouvernement de la Côte d'Ivoire. Ces documents synthétiseront les préoccupations exprimées par les acteurs du secteur, proposeront des solutions adaptées et définiront un plan d'actions à court, moyen et long terme.

Placée sous la supervision d'un comité scientifique présidé par le conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, cette rencontre se veut un cadre de dialogue constructif et de co-construction de réponses durables. Elle ambitionne, à terme, de renforcer la gouvernance foncière, d'apaiser les tensions et de créer un environnement plus sûr et attractif pour les investissements agro-industriels en Côte d'Ivoire.

Cet atelier découle du constat que, malgré un cadre juridique renforcé pour sécuriser la question foncière des entreprises agro-industrielles, les opérateurs économiques du secteur continuent de faire face à de multiples difficultés sur le terrain. Il s'agit notamment de contestations illégitimes de titres fonciers, d'occupations anarchiques de terres, de destructions de cultures, de revendications communautaires, de menaces physiques ou encore d'entraves à l'accès aux plantations.

La problématique a été portée à l'attention du Ccesp par l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire (Ugeci). C'est à l'issue des premières consultations que la tenue d'un atelier national inclusif a été recommandée, afin de permettre un examen approfondi des préoccupations et d'aboutir à des solutions concrètes, durables et opérationnelles.