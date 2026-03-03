Afrique de l'Ouest: Secteur maritime/Master Dsamo - Des cadres africains renforcent leurs capacités à Abidjan

Fin de formation pour les étudiants de la promotion 2024-2025, du Master II Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques (Dsamo) de l'Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi). Ils ont reçu leur diplôme, le 27 février, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) de Yopougon.

L'événement a enregistré la présence de plusieurs personnalités diplomatiques et des acteurs du secteur maritime. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme d'éducation et de formation à distance de l'Université numérique de Nantes université France, avec l'appui financier de la Direction de coopération de sécurité et de défense (Dcsd) du ministère français des Affaires étrangères.

Au nombre de 21, les étudiants de la promotion 2024-2025 sont issus de 5 pays d'Afrique occidentale et centrale : la Côte d'Ivoire, le Congo, le Bénin, le Togo et la Guinée. Tous occupent de hautes fonctions dans leurs administrations respectives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La formation, qui a duré 10 mois, a porté, entre autres, sur les principes du droit maritime et les réglementations internes, communautaires et internationales en matière d'activités maritimes telles que le transport maritime des personnes et des marchandises, la pêche, le remorquage, le pilotage, l'assistance et l'exploitation pétrolière en mer.

Le parrain de la promotion est le directeur général de la marine marchande de la République du Congo, Nkou Christian Armel. Il a exhorté ses filleuls à mettre leur expertise au service du secteur maritime. « Vous devez continuer de défendre ce prestigieux diplôme en assurant la veille réglementaire, en vous documentant régulièrement et en suivant les activités de l'organisation maritime internationale », a-t-il insisté.

Le directeur général de l'Arstm, le colonel-major Karim Coulibaly, a, pour sa part, rappelé que l'objectif du Master Dsamo est de former des cadres à même de comprendre les enjeux de la mer, de formuler et de mettre en place des politiques de lutte contre les risques et les menaces de sécurité et de sûreté maritimes. Cela, dans l'esprit des stratégies développées aux niveaux international, continental, interrégional et régional.

« Ce Master s'inscrit également dans le cadre du programme de l'Université numérique de l'université de Nantes en France qui a bien accepté de partager avec nous son expérience de l'éducation à distance », a-t-il déclaré.

Dans le même sens, Sabrina Robert, responsable pédagogique de Nantes université à l'Ismi, représentante de la directrice de Nantes université, a indiqué que le Master Dsamo est un pilier de l'offre de formation de l'université de Nantes. « Ce master est incontestablement un Master juridique. Mais, à l'exigence du droit, il associe également l'opérationnalité de la culture maritime et des dispositifs de sécurité. Et c'est au niveau international qu'il est désormais reconnu », a-t-elle souligné.

Colonel Kouadio Aké José-Nicole, directrice de l'administration et des affaires juridiques, représentant le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer à l'Ismi, a, quant à elle, salué la tenue de cette cérémonie qui vient jeter les jalons d'un institut régional de formation crédible face aux défis de l'insécurité maritime.

Elle a exhorté les parties prenantes à continuer à s'investir pour que la graine plantée devienne un arbre d'excellence au profit du développement de l'économie maritime dans le Golfe de Guinée.

L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui finance la formation, était représenté par le colonel Hervé Moussaron, chef de projet à l'Ismi.