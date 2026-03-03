Maroc: La performance du secteur automobile amortit le recul des exportations en début d'année

2 Mars 2026
Libération (Casablanca)
Par Alain Bouithy

Les échanges commerciaux ont enregistré des évolutions contrastées en début d'année 2026, selon les chiffres publiés par l'Office des changes qui font état d'une aggravation du déficit commercial de 5,1%.

En effet, sous l'effet combiné de la stabilité des importations et du repli global des exportations, il a atteint près de 25,52 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2026, contre 24,28 MMDH un an auparavant, indique l'Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que le taux de couverture a perdu 1,9 points à 57,5%.

En légère progression de 0,4% (+265 MDH), les importations de biens se sont établies à 60,02 MMDH à fin janvier 2026, contre 59,75 MMDH à la même période en 2025. En baisse de 2,7%, soit -969 MDH, les exportations se sont élevées à 34,50 MMDH contre 35,47 MMDH à fin janvier 2025.

Dans le détail, les importations de produits finis de consommation ont bondi de +17,1% (soit +2,26 MMDH), atteignant 15,51 MMDH, suite à l'accroissement des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme (+28,2% ou +697 MDH), des voitures de tourisme (+34,1% ou +691 MDH) et des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+7,7% ou +57 MDH).

En hausse de +12,9% (+1,76 MMDH), les importations de produits finis d'équipement se sont chiffrées, pour leur part, à 15,39 MMDH, en raison principalement de l'augmentation des achats d'avions (+847 MDH), des voitures utilitaires (+508 MDH) et parties et pièces pour turboréacteurs (+180 MDH).

Quant aux importations de produits bruts, elles ont progressé de +38,4% (+1,13 MMDH) pour s'établir à 4,10 MMDH, après une hausse des importations de soufre brut et non raffiné (+1,14 MMDH), de ferraille, déchets et autres minerais (+273 MDH) ; alors que les achats de l'huile de soja brute ou raffinée ont baissé de 100 MDH.

A l'inverse, l'Office annonce que les importations de produits alimentaires ont accusé une baisse de 15,4% (-1,26 MMDH) à 6,984 MMDH, due, essentiellement, au recul des importations de sucre brut ou raffiné (-895 MDH), des animaux vivants (-186 MDH) et des pommes de terre (-149 MDH), précisant toutefois que les approvisionnements en blé ont augmenté de 12%, soit +139 MDH.

Autre baisse, celle de la facture énergétique qui a atteint 6,85 MMDH à fin janvier dernier. Les données relatives à ce secteur font état d'un recul de 19,5% (-1,66 MMDH), en raison essentiellement de la baisse des approvisionnements en gaz de pétrole et autres hydrocarbures de 31,4% sous l'effet de prix en recul de 38,6%, et ce malgré la hausse des quantités importées de +11,9%.

Quant aux demi-produits, ils enregistrent un recul de 16,1% (-2,10 MMDH) et s'établissent à 10,94 MMDH, en raison de la baisse des achats des produits chimiques (-520 MDH), des matières plastiques et ouvrages divers en plastique (-442 MDH) et des demi-produits en fer ou en acier non alliés (-442 MDH).

En ce qui concerne les exportations, les chiffres de l'Office montrent un recul du secteur « Phosphates et dérivés » de 43,4% (-2,41 MMDH) qui a atteint 3,15 MMDH, dû à la baisse des ventes des engrais naturels et chimiques (-2,19 MMDH) et de l'acide phosphorique (-286 MDH).

Également en recul, les exportations de l'«Agriculture et agro-alimentaire » ont dégringolé de 9,5% (-904 MDH) pour se situer à 8,57 MMDH, suite au recul des exportations de l'agriculture, sylviculture et chasse (-675 MDH) et de l'industrie alimentaire (-203 MDH).

Au niveau du « Textile et cuir », il a été constaté une baisse de 5,9% (-209 MDH) à 1,37 MMDH, selon l'Office qui justifie cette évolution essentiellement, par la diminution des exportations des vêtements confectionnés (-156 MDH).

Les données suggèrent en revanche une quasi-stabilité du secteur « Electronique et électricité » à 1,37 MMDH justifiée par la baisse des exportations des composants électroniques (-68 MDH) et des appareils pour la coupure ou la connexion des circuits électriques (-31 MDH), atténuée par la hausse des exportations des fils et câbles (+48 MDH).

La hausse de 8,7% des exportations dans l'« Aéronautique » à 2,43 MMDH s'explique par l'accroissement des ventes du segment de l'Assemblage de +244 MDH, atténué légèrement par la baisse des exportations du segment EWIS (Electrical Wiring InterConnect System) de -48 MDH.

Enfin, le secteur « Automobile » dont la performance a permis d'amortir partiellement le recul global des exportations, a vu ses exportations bondir de +19,1% (+1,96 MMDH) pour s'établir à 12,24 MMDH. Cette évolution s'explique principalement par la hausse des ventes du segment de la construction (+1,64 MMDH) et du segment du câblage (+436 MDH).

