Sénégal: Mame Ndella Mbodj - De la finance à une technologie « taille patron »

Forte d'une expérience dans les télécommunications et la finance, Mame Ndella Mbodj a lancé en 2024 la startup Innovation Code. Sa solution, Smart Cut, a pour vocation de digitaliser la gestion des ateliers de couture, un secteur dynamique mais encore trop informel.

Elle aurait pu poursuivre une carrière déjà bien remplie dans les hautes sphères des télécommunications ou de l'agro-industrie. Pourtant, c'est vers les ateliers de couture, les stylistes et les boutiques de mode que Mame Ndella Mbodj a choisi de diriger son énergie.

En 2024, cette professionnelle de la gestion de projets, formée au Sénégal et au Maroc, fonde Innovation Code, une start-up informatique 100 % sénégalaise. Avec elle, elle compte bien démontrer que la rigueur des logiciels conçus pour les banques et les assurances peut également transformer le quotidien des artisans les plus créatifs du pays, en leur donnant les moyens de structurer leur croissance et de gagner en compétitivité.

Le parcours de cette cheffe d'entreprise surprend par sa cohérence discrète. Après avoir dirigé des projets technologiques d'envergure en partenariat avec les gouvernements en tant que Country Manager dans une entreprise de télécommunications, puis exercé des responsabilités commerciales stratégiques dans l'agro-industrie en qualité de directrice commerciale, elle a côtoyé les exigences des grands comptes pendant plus de seize ans.

Les secteurs de la banque, de la microfinance et des assurances, où la donnée est reine et la sécurité informatique cruciale, n'ont plus de secret pour elle. « Nous développions des solutions critiques, où la moindre erreur de gestion peut coûter cher, tant en termes financiers qu'en réputation », résume-t-elle.

Le constat est aussi simple que frappant. Derrière la créativité débordante et le dynamisme commercial des couturiers sénégalais se cachent en effet des fragilités structurelles bien réelles. La gestion des commandes y est souvent manuelle, les informations clients éparpillées sur des carnets ou des fiches papier, le suivi des paiements approximatif, la maîtrise des stocks aléatoire. « Beaucoup de professionnels perdent en performance, non pas par manque de talent, mais par manque de visibilité sur leur propre activité », observe Mame Ndella Mbodj. Car les retards de livraison s'accumulent, les marges s'effritent.

La passion de l'innovation

Fruit de l'expertise d'Innovation Code, initialement spécialisée dans les logiciels pour institutions financières, cette application se veut une réponse sur mesure aux réalités du terrain. Accessible via ordinateur ou smartphone, Smart Cut se présente comme un tableau de bord centralisé qui agrège toutes les données clés de l'atelier. Elle permet d'enregistrer les fiches clients et leurs mensurations de façon détaillée et sécurisée, de suivre l'avancement d'une robe ou d'un costume de la prise de mesure à la livraison, d'éditer des factures professionnelles et de contrôler les encaissements en temps réel.

Elle intègre également un module de gestion des stocks de tissus et d'accessoires, une fonctionnalité clé pour éviter les ruptures ou les surstocks, et pour anticiper les réapprovisionnements. « L'objectif est simple : remplacer l'approximation par de la traçabilité, et la mémoire par des données fiables et accessibles en temps réel, où que l'on se trouve », explique la fondatrice. L'outil a été pensé pour s'adapter aux réalités du terrain, y compris pour les professionnels qui gèrent plusieurs points de vente simultanément, avec une synchronisation possible entre différentes boutiques.

Mais au-delà de l'organisation quotidienne, Smart Cut ambitionne de changer en profondeur le modèle économique des ateliers. « Dans un marché de plus en plus compétitif, la différence ne se fait plus uniquement sur le talent, mais aussi sur l'organisation et la capacité à piloter son activité avec des indicateurs précis », insiste Mame Ndella Mbodj. L'enjeu est également d'améliorer la crédibilité du secteur auprès des partenaires financiers et des clients, en instaurant des pratiques de gestion plus transparentes et en facilitant l'accès à des financements grâce à des données comptables fiables.