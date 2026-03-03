Sénégal: Résilience urbaine - Ziguinchor sous la pression des risques climatiques

Face aux inondations et au ravinement qui fragilisent plusieurs quartiers, la commune de Ziguinchor engage une réflexion stratégique pour intégrer la gestion des risques dans son développement urbain et protéger durablement ses populations.

Confrontée à des phénomènes climatiques de plus en plus destructeurs, la mairie de Ziguinchor, en partenariat avec le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, organise un atelier de cinq jours consacré à la planification urbaine résiliente. L'objectif est de faire de Ziguinchor une commune plus sûre à l'horizon 2030. Présidant l'ouverture au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le gouverneur de la région, Mor Talla Tine, a insisté sur l'importance de l'anticipation.

« Aucun développement durable n'est possible sans intégrer la gestion des risques. Plusieurs quartiers sont exposés au ruissellement des eaux pluviales, et des solutions techniques doivent être trouvées pour protéger les populations », a-t-il déclaré. L'administrateur civil a également rappelé que « la prévention constitue un investissement stratégique » et s'inscrit dans les priorités de l'État du Sénégal, soulignant l'attention portée par le président Bassirou Diomaye Faye aux questions de protection civile.

Selon lui, les effets climatiques sont désormais visibles à Ziguinchor. « Les pluies sont plus intenses et le ravinement touche fortement des quartiers comme Alwar, Kandialang et Djibock, ce qui impose des réponses techniques urgentes », a ajouté Mor Talla Tine. Adjoint au maire et expert environnementaliste, Abdou Sané a indiqué que l'atelier vise à renforcer les compétences locales. « Nous allons identifier et évaluer les risques afin de mieux les maîtriser et protéger les communautés », a-t-il expliqué.

Alertant sur la gravité du phénomène de ravinement, il a précisé que ce fléau provoque des effondrements, des destructions d'infrastructures et est à l'origine de l'ensablement des rizières. « Il peut être plus dangereux encore que les inondations et nécessite une approche globale », a alerté Abdou Sané. À travers cette initiative, Ziguinchor ambitionne d'anticiper les catastrophes et de bâtir une commune plus résiliente face aux défis climatiques croissants.