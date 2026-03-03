Ile Maurice: Dubaï à l'arrêt, des voyageurs mauriciens déroutés par le trafic aérien

Le temps semble suspendu, tout comme les vols en direction de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Depuis hier, les deux principaux aéroports, Dubai International Airport et Al Maktoum International Airport, ont demandé la suspension temporaire du trafic aérien mais une reprise progressive des opérations était envisagée dans l'après-midi. En attendant, la situation plonge de nombreux voyageurs mauriciens dans l'incertitude.

Pour beaucoup, la crainte domine. Ceux qui devaient prendre l'avion vers l'Europe ou l'Asie, avec une escale à Dubaï, ignorent s'ils pourront maintenir leur voyage ou devront le reporter. Cette situation s'inscrit dans un contexte de tensions depuis samedi, après les attaques et les ripostes entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui ont profondément perturbé le trafic aérien dans la région.

Plusieurs passagers ont déjà pris la décision de reporter leurs déplacements. C'est le cas d'un couple qui devait se rendre en pèlerinage enArabie Saoudite. Leur intention était de terminer le ramadan sur place et d'y célébrer l'Eid. Mais face à l'incertitude, ils ont préféré renoncer temporairement à leur projet. «Ils ne voulaient pas inquiéter leurs proches à Maurice. Ils ont préféré repousser leur voyage», confie un membre de leur entourage.

Dans les agences de voyage, la situation est au ralenti. Les demandes d'informations se multiplient, mais les réponses tardent à venir. Alexandra Percheron, directrice de Skylea Travel Ltd, explique que les décisions dépendent essentiellement des compagnies aériennes. «Nous devons attendre car la décision ne vient pas de nous. Personne ne sait combien de temps cette situation va durer», indique-telle. Elle précise que certains de ses clients doivent voyager prochainement, mais s'inquiètent déjà pour leur retour. «J'ai des passagers qui partent aujourd'hui et qui doivent transiter par Dubaï dans une dizaine de jours avant de revenir à Maurice. Leur principale inquiétude concerne le vol retour.»

Réacheminements

Les agences attendent désormais de savoir comment les compagnies aériennes, notamment Emirates, vont organiser le réacheminement des passagers. Plusieurs options sont envisagées, mais rien n'est encore confirmé. «Est-ce que les passagers seront redirigés vers Istanbul ou d'autres hubs aériens ? Pour l'instant, nous n'avons aucune certitude», explique Alexandra Percheron. Selon elle, la peur s'est installée chez certains voyageurs, même ceux qui ne se rendent pas au MoyenOrient. «Il y a des passagers qui veulent annuler leur voyage alors qu'ils ne partent même pas dans cette région.»

Depuis le début des tensions, plusieurs clients ont déjà annulé leurs déplacements. «Les gens préfèrent attendre. Notre activité est affectée par ces annulations. Pour les remboursements, je demande aux clients d'être patients car les compagnies aériennes n'ont pas encore communiqué officiellement sur les modalités», précise-t-elle.

Pour Umarfarooq Omarjee, directeur d'Omarjee Aviation, la priorité reste la sécurité des voyageurs. Selon lui, tous les Mauriciens actuellement aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite sont en sécurité. «Ils sont dans leurs hôtels ou poursuivent leurs activités. Pour l'instant, il n'y a pas de situation alarmante», affirme-t-il. Il décrit toutefois une situation inhabituelle à Dubaï. «Depuis samedi, le temps semble s'être arrêté, surtout au niveau de l'aéroport et du port.»

Son agence travaille sur l'identification des passagers concernés, notamment ceux qui doivent transiter par Dubaï. Certains groupes, dont un revenant de Chine, pourraient devoir prolonger leur séjour. D'autres pourraient être redirigés vers des itinéraires alternatifs. «Si les passagers doivent rentrer rapidement, nous pouvons envisager des routes alternatives via la Malaisie ou l'Inde avec Air Mauritius. Pour ceux qui se trouvent dans des pays fermés, nous examinons des options via Londres ou Paris», explique-t-il.

Hébergement pris en charge

Une mesure positive a toutefois été annoncée. Selon Umarfarooq Omarjee, les autorités des Émirats arabes unis ont décidé de prendre en charge les frais d'hébergement des voyageurs bloqués tant que les aéroports restent fermés. Malgré cela, il reste prudent quant à l'évolution de la situation. «Nous ne savons pas ce qui va se passer dans un ou deux mois. Cela montre l'importance d'avoir davantage de vols directs pour éviter ce type de problème», souligne-t-il.

Certains voyageurs tentent également de rejoindre d'autres villes par la route afin de prendre un vol retour. Des options existent notamment via Djeddah ou Riyad pour ceux qui se trouvent en Arabie saoudite. Un professionnel du secteur, qui y était récemment et a préféré garder l'anonymat, explique que les passagers peuvent bénéficier du système de re-routing sans frais supplémentaires. «Quand vous achetez un billet avec Emirates, c'est à la compagnie de trouver une solution. Si vous passez par une agence de voyages, c'est elle qui fait les démarches. Dans ces cas-là, le passager ne paie pas de frais supplémentaires», explique-t-il.

Grâce à ses contacts, il a pu organiser son retour à Maurice. Mais tous n'ont pas eu la même chance. «J'ai des amis qui sont encore bloqués parce que leurs agences n'ont pas encore trouvé de solution», dit-il. En revanche, les passagers actuellement à Dubaï doivent patienter. «Tant que l'espace aérien reste fermé, ils ne peuvent pas bénéficier d'un re-routing. Ils doivent attendre la réouverture.»

Assurances et remboursements

La situation met également en lumière la question des assurances voyage. Selon Umarfarooq Omarjee, cellesci ne sont pas automatiquement incluses dans le prix du billet. «Les assurances sont des options supplémentaires, comme la couverture médicale, la perte de bagages ou l'annulation de vol. Certaines couvrent ce type de situation», explique-t-il. Concernant les remboursements, certaines compagnies proposent déjà des solutions. «Les passagers peuvent soit changer leur date de départ sans frais, soit modifier leur itinéraire. Ceux qui veulent annuler peuvent aussi être remboursés, mais cela prend du temps», précise-t-il. Pour l'instant, la plupart des voyageurs préfèrent attendre avant de prendre une décision.

Malgré l'inquiétude, la situation reste gérable pour le moment, notamment parce que la période actuelle ne correspond pas à la haute saison touristique. Des sièges restent donc disponibles pour les voyageurs qui doivent modifier leur itinéraire. Mais pour les agences de voyages comme pour les passagers, l'incertitude demeure. «Nous vivons au jour le jour. Nous attendons de voir comment la situation évolue», résume Umarfarooq Omarjee.

En attendant la reprise des vols à Dubaï, de nombreux voyageurs mauriciens restent à l'affût des annonces des compagnies aériennes, espérant pouvoir bientôt reprendre leur route.

Certains de retour au pays après un périple depuis La Mecque

Certains passagers mauriciens bloqués à l'étranger ont pu regagner le pays hier. Parmi eux, un Mauricien qui se trouvait à La Mecque, en Arabie Saoudite, avec un groupe familial de 15 personnes. Directeur d'une agence de voyages, il explique avoir rapidement pris les choses en main pour organiser leur retour vers Maurice.

Il explique avoir étudié plusieurs options de voyage dès samedi, notamment via Paris, Londres, la Turquie, Kuala Lumpur ou encore l'Afrique du Sud. «Quand vous achetez un billet d'avion, c'est la compagnie aérienne qui a la main sur votre dossier. C'est elle qui décide sur quelle autre compagnie vous allez voyager», explique-t-il. Grâce à ses contacts, il a pu organiser le retour de sa famille. Le bureau d'Emirates à Maurice les a ainsi aidés à obtenir un réacheminement via Londres.

La famille a rejoint l'aéroport de Djeddah tôt dimanche matin. Sur place, certains membres ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour transiter par Londres, mais la situation a pu être régularisée à temps. À leur arrivée, les autorités britanniques se sont montrées compréhensives, permettant au groupe de poursuivre son voyage. Après ce périple, la famille a finalement atterri à Maurice à 7 h 45 hier, soulagée d'être rentrée saine et sauve.