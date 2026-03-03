Ile Maurice: 183 cas de chikungunya, trois décès liés à la leptospirose

Face à cette double menace, du chikungunya et de la leptospirose, les autorités appellent à une vigilance accrue et la pression sanitaire ne faiblit pas. Depuis le début de l'année, 183 cas de chikungunya ont été recensés.

Les vendredi 27 et samedi 28 février, huit nouvelles contaminations ont été enregistrées chaque jour. Plus de 20 cas restent actifs, tandis que la moyenne quotidienne oscille entre sept et huit nouvelles infections. Alors que le virus continue de se propager, les autorités sanitaires maintiennent la surveillance et rappellent les gestes essentiels : éliminer toute eau stagnante, assainir les abords des habitations et se protéger efficacement contre les piqûres de moustiques.

Quant à la leptospirose, depuis janvier, dix cas ont été confirmés, dont trois fatals. Un patient est toujours hospitalisé en soins intensifs mais dans un état stable et il reste sous étroite observation.

Toute fièvre persistante, douleur inhabituelle ou symptôme suspect doit conduire à une consultation médicale rapide, soulignent les autorités. À ce stade, la prévention reste la seule barrière réellement efficace contre la progression de ces maladies vectorielles.