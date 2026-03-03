Sénégal: BRVM - Le marché enregistre des transactions records de plus de 24 milliards de FCFA

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 2 mars 2026, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions records de plus de 24 milliards FCFA.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 24,646 milliards FCFA contre 1,792 milliard FCFA la veille. Ces fortes transactions ont pour soubassement une valeur transigée de 22,881 milliards FCFA enregistré au niveau du compartiment des obligations.

Il s'agit de quatre transactions portant sur 932 775 obligations Etat du Sénégal 6,95% 2025-2035 pour un montant de 9 327 750 000 FCFA, 777 438 obligations Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 pour un montant de 7 774 380 000 FCFA, 1 500 000 obligations TPCI 5,80% 2019-2026 pour un montant de 3 016 500 000 FCFA et 300 001 obligations Etat du Sénégal 6,95% 2025-2035 pour un montant de 2 760 102 000 FCFA.

La capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 33,187 milliards, en se situant à 16 071,815milliards FCFA contre 16 105,002 milliards FCFA le vendredi 27 février 2026.

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 65,719 milliards FCFA, s'établissant à 11 412,407 milliards FCFA contre 11 478,126 milliards FCFA la veille.

Les indices de la bourse connaissent des évolutions contrastées. L'indice BRVM Composite enregistre un repli de 0,21 % à 416,85 points contre 417,71 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 0,08% à 194,96 points contre 194,81 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en régression de 0,35% à 164,25 points contre 164,82 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a progressé de 0,04% à 289,15 points contre 289,03 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,21% à 160,52 points contre 160,85 points le vendredi 27 février 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 4 890 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 2 175 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 7,39% à 3 125 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 3 430 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 3 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,61% à 3 460 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 5,77% à 70 010 FCFA), BOA Niger (moins 5,50% à 2 750 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 5,03% à 1 700 FCFA) et Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 4,73% à 2 215 FCFA).