Sénégal: BRVM - Le marché enregistre des transactions records de plus de 24 milliards de FCFA

2 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 2 mars 2026, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions records de plus de 24 milliards FCFA.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 24,646 milliards FCFA contre 1,792 milliard FCFA la veille. Ces fortes transactions ont pour soubassement une valeur transigée de 22,881 milliards FCFA enregistré au niveau du compartiment des obligations.

Il s'agit de quatre transactions portant sur 932 775 obligations Etat du Sénégal 6,95% 2025-2035 pour un montant de 9 327 750 000 FCFA, 777 438 obligations Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 pour un montant de 7 774 380 000 FCFA, 1 500 000 obligations TPCI 5,80% 2019-2026 pour un montant de 3 016 500 000 FCFA et 300 001 obligations Etat du Sénégal 6,95% 2025-2035 pour un montant de 2 760 102 000 FCFA.

La capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 33,187 milliards, en se situant à 16 071,815milliards FCFA contre 16 105,002 milliards FCFA le vendredi 27 février 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 65,719 milliards FCFA, s'établissant à 11 412,407 milliards FCFA contre 11 478,126 milliards FCFA la veille.

Les indices de la bourse connaissent des évolutions contrastées. L'indice BRVM Composite enregistre un repli de 0,21 % à 416,85 points contre 417,71 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 0,08% à 194,96 points contre 194,81 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en régression de 0,35% à 164,25 points contre 164,82 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Principal a progressé de 0,04% à 289,15 points contre 289,03 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,21% à 160,52 points contre 160,85 points le vendredi 27 février 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 4 890 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 2 175 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 7,39% à 3 125 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 3 430 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 3 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,61% à 3 460 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 5,77% à 70 010 FCFA), BOA Niger (moins 5,50% à 2 750 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 5,03% à 1 700 FCFA) et Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 4,73% à 2 215 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.