Ile Maurice: Les prix à la pompe maintenus... jusqu'à quand ?

«Les prix des carburants restent inchangés», a annoncé Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, lors d'une conférence de presse tenue hier, à l'issue de la réunion régulière du Petroleum Pricing Committee (PPC). Ainsi, le prix de l'essence (Mogas) est maintenu à Rs 58,45 le litre, tandis que celui du diesel (Gas Oil) reste à Rs 58,95 le litre.

L'avant-dernière réunion du PPC remonte au 3 novembre dernier. Le comité avait alors recommandé une baisse de Rs 2,75 par litre sur l'essence et le maintien du prix du diesel. Cette réunion s'était tenue en novembre au lieu du 5 décembre afin de permettre de répercuter plus rapidement la baisse aux consommateurs.

Hier, le ministre Sik Yuen a toutefois averti que «dans les jours à venir, il pourrait y avoir des augmentations» en raison des tensions géopolitiques actuelles. Il a ajouté que depuis janvier, une légère hausse des prix a été constatée au niveau mondial. Il a également rappelé que le PPC peut se réunir à plusieurs reprises si nécessaire mais qu'une réunion doit impérativement se tenir tous les quatre mois.

Le ministre Sik Yuen a rappelé que toute révision de prix - à la hausse ou à la baisse - dépend de l'évolution du prix Cost Insurance Freight moyen payé sur les trois derniers mois et des prévisions pour les trois mois suivants. Une variation de plus de 4 % peut entraîner un ajustement, en tenant également compte du déficit du produit concerné.

Actuellement, l'essence affiche un excédent d'environ Rs 500 millions alors que le diesel demeure déficitaire. Le déficit global continue néanmoins de diminuer. Le Price Stabilisation Account (PSA) s'élevait à Rs 3,4 milliards à la fin de 2024. Il est aujourd'hui réduit à Rs 1,5 milliard. Chaque année, des intérêts d'environ Rs 300 millions doivent être payés sur ce déficit, financé par un emprunt.

Évoquant les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, il a souligné que la situation demeure exceptionnelle. «Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à une telle situation. Il n'y a pas lieu de paniquer. En se ruant vers les stations-service, on risque de créer une rupture artificielle des stocks», a-t-il déclaré.

Michaël Sik Yuen a tenu à rassurer la population sur les stocks disponibles et a appelé à éviter le panic buying. «Nous disposons d'environ 12 000 tonnes métriques d'essence, ce qui nous permet de tenir facilement jusqu'au 4 avril. Pour le diesel, nous avons 13 600 tonnes métriques, soit jusqu'au 6 avril. Une nouvelle livraison a été réceptionnée le 26 février et un autre arrivage est prévu le 18 mars. Même sans cette livraison, les stocks actuels couvriraient la période jusqu'au 4 et 6 avril respectivement.»

L'approvisionnement en carburants provient d'Oman. Concer nant les contrats d'approvisionnement, celui pour l'essence et le diesel sont valides jusqu'au 31 juillet tandis que celui pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est valable jusqu'au 31 octobre. Pour la farine, le contrat s'étend jusqu'au 30 septembre.

Par rapport au GPL, le ministre Sik Yuen a rassuré les consommateurs, les invitant à ne pas s'inquiéter en raison des subventions. «Une bonbonne de 12 kilos coûte environ Rs 600 mais elle est vendue aux consommateurs à Rs 190». Les stocks actuels s'élèvent à 10 882 tonnes métriques, ce qui couvre les besoins jusqu'au 10 avril, avec un nouvel arrivage prévu bien avant cette date.

Le ministre du Commerce affirme que son ministère suit la situation au quotidien, en collaboration avec la State Trading Corporation et continuera de le faire jusqu'à la fin du conflit.