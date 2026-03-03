Soudan: Le SG du CST rencontre l'ambassadeur de la République de Turquie au Soudan

2 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le secrétaire général du Conseil de souveraineté transitoire, lieutenant-général Dr Mohamed El-Gali Ali Yousef, a rencontré aujourd'hui, au siège du Conseil, l'ambassadeur de la République de Turquie au Soudan, Fatih Yildiz.

Le secrétaire général du CST a exprimé l'appréciation du gouvernement et du peuple soudanais pour le rôle de la Turquie soutenant le Soudan dans tous les domaines.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur turc a indiqué que la rencontre a porté sur les contributions que la Turquie pourrait apporter à la reconstruction de l'ancien palais présidentiel, soulignant la disposition de la Turquie à jouer un rôle majeur pour la reconstruction au Soudan.

Il a également évoqué le travail déjà accompli par l'agence turque TIKA pour restaurer plusieurs bâtiments de la ville de Suakin dans le cadre du patrimoine culturel commun entre les deux pays.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.