Soudan: Le SG du CST rencontre l'ambassadeur de la République de Turquie au Soudan

Le secrétaire général du Conseil de souveraineté transitoire, lieutenant-général Dr Mohamed El-Gali Ali Yousef, a rencontré aujourd'hui, au siège du Conseil, l'ambassadeur de la République de Turquie au Soudan, Fatih Yildiz.

Le secrétaire général du CST a exprimé l'appréciation du gouvernement et du peuple soudanais pour le rôle de la Turquie soutenant le Soudan dans tous les domaines.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur turc a indiqué que la rencontre a porté sur les contributions que la Turquie pourrait apporter à la reconstruction de l'ancien palais présidentiel, soulignant la disposition de la Turquie à jouer un rôle majeur pour la reconstruction au Soudan.

Il a également évoqué le travail déjà accompli par l'agence turque TIKA pour restaurer plusieurs bâtiments de la ville de Suakin dans le cadre du patrimoine culturel commun entre les deux pays.