Maroc: Marché obligataire primaire - Hausse du taux 10 ans lors de la dernière adjudication

Le marché obligataire primaire a été marqué, lors de la récente adjudication, par une hausse du taux des maturités 10 ans de 17,4 points de base (pbs), ressort-il de la note "Fixed Income Weekly" de BMCE Capital Global Research (BKGR) couvrant la période du 19 au 26 février.

Le Trésor a, en effet, levé 3,5 milliards de dirhams (MMDH), soit 24% du montant initialement proposé de 14,5 MMDH, précise BKGR, faisant savoir que cette levée a porté principalement sur les maturités 2 ans et 10 ans avec des taux limite de 2,5666% et 2,9355%, induisant respectivement une baisse de 10,9 pbs sur le taux à 2 ans et une hausse de 17,4 pbs de celui à 10 ans.

Concernant le marché secondaire, il a globalement évolué dans le rouge avec des baisses enregistrées sur les maturités long terme, notamment 15 ans, 10 ans, 20 ans et 30 ans, de respectivement 7,57 pbs, 5,83 pbs, 3,92 pbs et 3,92 pbs, rapporte la MAP.

À l'inverse, des hausses ont été observées sur les maturités court et moyen termes, à savoir 2 ans, 52 semaines et 26 semaines, de respectivement 3,39 pbs, 0,96 pbs et 0,28 pbs.

La dernière opération du Trésor confirme un net apaisement sur le court terme, porté par une demande toujours dynamique et un climat de marché qui se normalise progressivement.

La partie longue de la courbe n'affiche, quant à elle, qu'un léger ajustement technique, signe d'un rééquilibrage naturel plutôt que d'un regain de tension.

Ainsi, BKGR prévoit que la courbe des taux obligataires semble entrer dans une phase plus stable et lisible, laissant entrevoir la poursuite d'une détente graduelle dans les prochaines séances.