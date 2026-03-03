Sénégal: Fatick - La police met sur la main 23 kg de chanvre indien dans la forêt de Pakala

2 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l'OCRTIS, a procédé, ce dimanche 1er mars 2026, à la saisie de deux sacs contenant respectivement onze (11) et douze (12) blocs de chanvre indien, pour un poids total de vingt-trois (23) kilogrammes.

Cette saisie fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant la présence de colis suspects dans la forêt de Pakala, située dans la commune de Nioro Alassane Tall.

Lors de l'intervention, les individus qui convoyaient la marchandise, embusqués non loin du dépôt, ont pris la fuite après avoir détecté la présence des forces de l'ordre. Les recherches et investigations se poursuivent activement afin d'identifier et d'interpeller les fugitifs.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.