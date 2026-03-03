Sénégal: Approvisionnement en riz local - Le CIRIZ salue la circulaire du Premier ministre

Le Comité Interprofessionnel Riz du Sénégal (CIRIZ) a exprimé sa satisfaction à la suite de la circulaire n°0036 du 26 février 2026 relative à l'approvisionnement des structures publiques en riz local. Dans un communiqué publié le 2 mars 2026, l'organisation se félicite de cette décision qu'elle considère comme une avancée majeure pour la filière rizicole nationale.

Selon le CIRIZ, cette circulaire, émise par le Premier ministre, vise à systématiser des mesures facilitant la commande et l'achat du riz local par les structures publiques. Une orientation saluée par l'ensemble des acteurs de la filière, notamment les producteurs, les transformateurs et les commerçants.

Le comité souligne que le gouvernement préconise désormais de prioriser le riz sénégalais dans les plans d'achats publics. Une mesure qui devrait contribuer à renforcer la consommation du riz local, améliorer la régulation du marché et soutenir les acteurs de la chaîne de valeur. Pour le CIRIZ, cette initiative confirme le caractère stratégique du riz dans la quête de souveraineté alimentaire du Sénégal.