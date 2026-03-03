Afrique: JOJ - Le Chef de l'État en visite de chantier au complexe équestre de la Gendarmerie à Diamniadio

2 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué, ce dimanche 1er mars 2026, une visite de chantier au complexe équestre de la Gendarmerie nationale, situé à Diamniadio. Cette infrastructure est appelée à accueillir les activités équestres dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026 prévus au Sénégal.

Le Chef de l'État était accompagné du Ministre des Forces armées, du Ministre des Infrastructures, du Ministre des Sports, ainsi que du Général de Division, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.

Au cours de cette visite, le Président de la République a fait un tour d'horizon des travaux en cours. À terme, le site abritera le Groupement de la Cavalerie Montée de la Gendarmerie nationale ainsi que l'ensemble de ses services connexes. Les installations comprennent notamment des espaces dédiés aux compétitions, aux entraînements, ainsi qu'aux activités logistiques et administratives.

Cette descente sur le terrain s'inscrit dans le cadre du suivi régulier des préparatifs des JOJ 2026, un événement sportif d'envergure internationale pour lequel le Sénégal est pleinement engagé.

