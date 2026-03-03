Sénégal: Fin de mission diplomatique à Dakar - L'ambassadeur Saad Abdullah Alnofai rend hommage au pays et au « Soleil »

2 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou Ngamby Ndiaye

Après plus de quatre années passées à Dakar, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, Saad Abdullah Alnofai, s'apprête à quitter la capitale sénégalaise. À la veille de son départ, il a reçu, ce lundi, dans les locaux de l'ambassade à Mermoz, le directeur général de la Sspp « Le Soleil », Lamine Niang, accompagné du directeur des Rédactions, Daouda Mané. Une visite d'adieu empreinte d'émotion et de cordialité, à l'image des relations entre Dakar et Riyad.

L'accueil a été chaleureux. Lamine Niang a salué un diplomate « très accessible, souriant et aimable ». Il a rappelé l'intérêt constant qu'il a toujours porté au quotidien national. « Le Soleil n'est pas simplement un journal, c'est le quotidien de référence, la vitrine médiatique du Sénégal », a-t-il souligné.

Saad Abdullah Alnofai a confié que la lecture régulière du journal lui a permis d'affiner sa compréhension des dynamiques nationales et sous-régionales. « Le Soleil est mon journal de préférence. Le matin au réveil, je commence à le feuilleter pour prendre des nouvelles du Sénégal et de la sous-région », a-t-il déclaré. Il a salué une ligne éditoriale « neutre et équilibrée », ainsi que la qualité des analyses politiques qui ont éclairé sa mission.

Le diplomate a également magnifié l'évolution du journal et le repositionnement de son site internet sous la nouvelle direction générale, le jugeant « beaucoup plus structuré qu'auparavant ». « Le Soleil m'a permis de connaître en profondeur le peuple sénégalais et les enjeux qui s'y passent. Il a été d'un grand apport et a facilité ma mission », a-t-il ajouté.

Rendant hommage à l'ambassadeur, Lamine Niang a estimé qu'il a « su raffermir les liens entre les deux peuples » depuis son arrivée à Dakar en novembre 2021. Il a évoqué l'importance accordée par les autorités sénégalaises à cette relation, illustrée par les déplacements réguliers à Riyad du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre, Ousmane Sonko. « Ce n'est pas seulement une relation entre deux peuples, mais une fraternité profonde », a-t-il indiqué. « Avec son départ, c'est un frère du Sénégal qui part », a-t-il conclu, en lui adressant prières et vœux de réussite.

Daouda Mané a, pour sa part, salué une coopération constructive et féconde. Il a formulé ses félicitations et ses vœux de succès pour les missions futures du diplomate.

