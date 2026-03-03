Sénégal: Lutte contre le trafic de drogue - La BRS frappe un nouveau coup à Ziguinchor

Grâce à l'exploitation d'un renseignement opérationnel, la Brigade régionale des stupéfiants (Brs) de Ziguinchor a procédé à l'arrestation de deux individus en possession de plusieurs blocs de chanvre indien et de haschich. Cette énième opération illustre l'intensification de la lutte contre les réseaux de trafic dans le Sud du Sénégal.

La traque contre le trafic de drogue se poursuit sans relâche à Ziguinchor. Dans une opération menée avec « précision » le samedi 28 février 2026, la Brigade régionale des stupéfiants, relevant de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), a mis la main sur deux individus impliqués dans la détention de produits narcotiques destinés à la circulation clandestine.

Selon des sources sécuritaires, l'intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel jugé fiable. Les agents ont ainsi intercepté les suspects en possession de deux blocs de chanvre indien et de treize blocs de haschich. Une saisie qui témoigne de l'activité persistante des réseaux de distribution dans la région.

Les deux mis en cause ont immédiatement été interpellés puis placés en garde à vue après notification de leurs droits, conformément aux procédures en vigueur. L'enquête, toujours en cours, vise désormais à identifier d'éventuels complices ainsi que les circuits d'approvisionnement et de distribution liés à cette affaire.

Cette opération s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement du dispositif sécuritaire face à la circulation des stupéfiants dans le Sud du pays, une zone souvent considérée comme un corridor stratégique en raison de sa position géographique et de la mobilité transfrontalière. Au fil des années, les services spécialisés ont intensifié les opérations de renseignement et de surveillance afin de freiner l'expansion du trafic, alimenté par des réseaux de plus en plus structurés et adaptables.

Les autorités sécuritaires rappellent régulièrement que la lutte contre les stupéfiants dépasse la simple répression. Dans la capitale régionale du Sud, comme ailleurs, elle constitue un enjeu majeur de sécurité publique et de santé sociale. Dans un contexte régional marqué par la diversification des routes de trafic en Afrique de l'Ouest, ces coups de filet traduisent la volonté des forces de sécurité de maintenir une pression constante sur les réseaux criminels. Une stratégie jugée essentielle pour prévenir l'enracinement durable du narcotrafic et protéger une jeunesse particulièrement exposée aux dangers liés à la consommation et à la criminalité associée.