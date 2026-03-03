Sénégal: Situation sécuritaire au Moyen-Orient - Un dispositif d'alerte mis en place pour les Sénégalais

Un dispositif d'alerte pour permettre aux Sénégalais d'entrer en contact avec leurs représentations diplomatiques et consulaires et de bénéficier de toute l'assistance nécessaire a été mis en place, face à l'évolution de la situation sécuritaire au Moyen-Orient.

Face à l'évolution de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur invite les ressortissants sénégalais établis de façon permanente, temporaire ou en déplacement dans la région à se conformer strictement aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures de sécurité de leur lieu de résidence.

« A cet égard, le ministère a mis en place un dispositif d'alerte pour permettre à nos compatriotes d'entrer en contact avec nos représentations diplomatiques et consulaires et de bénéficier de toute l'assistance nécessaire », informe un communiqué du ministère de tutelle publié vendredi.

Ainsi, des numéros d'urgence sont donnés pour, notamment, l'ambassade du Sénégal en Iran : les Sénégalais sont invités à appeler au +98 936 373 0047 ; pour l'ambassade du Sénégal en Égypte, ils peuvent composer le +961 3 882 651. Concernant les Sénégalais établis aux Émirats arabes unis, ils peuvent joindre leur ambassade sur le +971 54 543 0720 et le +965 552 04992 pour ceux qui sont au Koweït. Pour l'ambassade du Sénégal au Qatar, celle du Sénégal en Arabie Saoudite et celle du Sénégal à Oman, leurs numéros respectifs sont : + 974 5016 9909 ; +966 53 584 2850 et + 968 97 836 678.