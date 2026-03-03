Sénégal: Balla Gaye 2 - « Si mon combat avec Franc est ficelé, je lui apprendrai la lutte »

Sorti de son long silence après sa chute face à Siteu, Balla Gaye 2 revient avec fracas. Le « Lion de Guédiawaye » cible désormais l'invaincu Franc et promet de lui « apprendre la lutte » si leur combat est ficelé.

Battu le 20 juillet 2025, Balla Gaye 2 s'était muré dans un silence pesant. Un retrait stratégique, selon son entourage. Le fils de Double Less attendait son heure. Il guettait notamment l'issue du duel entre Franc et Tapha Tine, disputé le 15 février dernier. Franc est sorti victorieux de ce combat, poussant le « Lion de Guédiawaye » à sortir du bois pour lancer les hostilités.

En effet, invité samedi à l'émission « Taaru Lamb sur Albourakh Tv », l'ancien « Roi des arènes » n'a pas mâché ses mots : « Je suis le meilleur lutteur de l'arène. Si mon combat contre Franc est scellé, je lui apprendrai à lutter. Je ne veux pas que le promoteur fixe une date au-delà de trois mois. Je peux le battre, qu'il privilégie la bagarre ou la lutte pure ». Déterminé, Balla Gaye 2 se présente comme le briseur de séries. « Je suis l'opium des invaincus », a-t-il lancé, avec assurance.

À l'appui, une liste prestigieuse : Mame Gor Diouf, Coly Faye, Modou Lô et Yékini ont tous connu leur premier revers face à lui. « Et c'est moi qui arrêterai Franc », a-t-il insisté. Le frère de Sa Thiès balaie les rumeurs sur son état de santé. Après sa défaite contre Siteu, certains évoquaient un malaise mystérieux. « J'ai entendu dire que j'étais malade, que je devais me soigner. Je suis cliniquement en pleine forme », a-t-il tranché.

Un message clair pour rassurer ses supporters et prévenir ses adversaires. Plus qu'un simple défi, cette sortie sonne comme une reconquête. Balla Gaye 2 veut prouver qu'il reste une référence de l'arène sénégalaise. « J'ai choisi un adversaire comme Franc pour montrer que je suis toujours le Balla Gaye 2, voire le lion que mes supporters ont connu », a-t-il affirmé. Le décor est planté. Franc est invaincu et en pleine ascension. De l'autre côté, Balla Gaye 2 est déterminé à rappeler qu'il n'a rien perdu de sa griffe. Si le combat se concrétise, l'arène pourrait vibrer pour un choc générationnel aux allures de passation... ou de confirmation.