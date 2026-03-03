Sénégal: Régulation des médias - Le CNRM entend encadrer la mesure et la certification des audiences

Dakar — Le futur Conseil national de régulation des médias (CNRM) entend jouer un rôle d'arbitre économique en encadrant la mesure et la certification des audiences, un levier stratégique dans l'économie numérique des médias, selon l'exposé des motifs du projet de loi dont l'APS a obtenu copie.

"Au-delà de son rôle traditionnel de contrôle et de sanction, le CNRM agit comme un arbitre économique. Il encadre la mesure et la certification des audiences, un élément central dans une économie médiatique numérique où l'audience détermine les revenus publicitaires", souligne le document. Les députés sont convoqués mardi en séance plénière pour examiner le projet de loi portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du CNRM, appelé à remplacer le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, doit défendre le texte devant les parlementaires. Selon l'exposé des motifs, la régulation de la mesure d'audience vise notamment à protéger les médias locaux contre la captation publicitaire par des plateformes étrangères opérant dans l'espace numérique sénégalais.

Le document met également en avant l'autonomie financière du CNRM, assurée par "les redevances et les sanctions pécuniaires". Cette autonomie devrait lui permettre "d'investir dans des outils techniques de veille et de monitoring", afin de garantir "une régulation continue des radios et des contenus numériques, indépendamment de leur lieu d'émission ou d'hébergement", lit-on.